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Cricket Betting Sites in South Africa
Adhe Makayasa
Traduit par

VIDÉO : les stars uruguayennes Lucas Torreira et Ronald Araujo s’essaient au cricket à l’Eden Gardens avant le choc contre l’Inde

Uruguay
Inde vs Uruguay
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Matchs Amicaux
R. Araujo
L. Torreira

L’équipe nationale d’Uruguay profite au maximum de son séjour en Inde en s’imprégnant de la culture locale avant son prochain match amical international. Avant d’entrer sur la pelouse à Kolkata, le géant sud-américain a fait un détour par l’un des sites sportifs les plus emblématiques du monde pour tester ses compétences dans une toute autre discipline.

  • Les géants sud-américains goûtent au cricket

    La sélection uruguayenne a pris le temps, au cours de sa tournée à Kolkata, de tester ses talents à la batte et au lancer dans l’emblématique Eden Gardens. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux officiels de la fédération a montré Torreira et Araujo en train de goûter au sport le plus populaire d’Inde. En plus de leur séance de cricket, les membres de la Celeste ont également visité plusieurs sites historiques de la ville, dont le Victoria Memorial et la cathédrale Saint-Paul.

  • Regardez l’extrait vidéo


  • Ce stade historique ravive des souvenirs continentaux

    La visite d’Eden Gardens a ravivé une profonde nostalgie chez l’Uruguay, qui avait remporté la première édition de la Nehru Cup dans cette enceinte légendaire en 1982. Ce lien historique avec le football indien est renforcé par le sélectionneur Diego Forlan, l’ancien attaquant de Manchester United, qui a connu un passage en Indian Super League avec le Mumbai City FC en 2016. Cette brève parenthèse culturelle a offert une détente bienvenue à la 20e nation mondiale avant de se reconcentrer pleinement sur son match d’exhibition en Asie.

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  • South Korea v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Un test amical de haut niveau attend l’équipe.

    L’Uruguay doit affronter l’Inde au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan le mardi 6 octobre. Les Blue Tigers sont désespérés à l’idée de rebondir après avoir subi une lourde défaite 4-0 contre le Brésil au même endroit à peine trois jours plus tôt. De leur côté, les Sud-Américains chercheront à entretenir leur dynamique victorieuse après une nette victoire 4-1 contre la Corée du Sud à Séoul à la fin du mois dernier.

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