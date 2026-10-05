La sélection uruguayenne a pris le temps, au cours de sa tournée à Kolkata, de tester ses talents à la batte et au lancer dans l’emblématique Eden Gardens. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux officiels de la fédération a montré Torreira et Araujo en train de goûter au sport le plus populaire d’Inde. En plus de leur séance de cricket, les membres de la Celeste ont également visité plusieurs sites historiques de la ville, dont le Victoria Memorial et la cathédrale Saint-Paul.