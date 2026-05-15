L'ambiance est devenue électrique au Santiago Bernabéu jeudi soir : une partie du public madrilène a sifflé Kylian Mbappé dès son entrée en jeu. Le capitaine des Bleus, de retour sur le banc après une lésion aux ischio-jambiers, a été accueilli par une bronca nourrie à la 68e minute.

Cette hostilité fait suite à la polémique provoquée par ses vacances en Sardaigne alors qu’il était censé soigner sa blessure, un voyage d’autant plus critiqué qu’il a coïncidé avec la défaite 2-0 du Real Madrid face au FC Barcelone lors du Clásico.