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Yosua Arya

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VIDÉO : Les sifflets assourdissants des supporters du Real Madrid font savoir à Kylian Mbappé ce qu’ils pensent de lui, alors que le « Galactico » français doit répondre à des questions délicates sur son avenir au Santiago Bernabéu

Kylian Mbappé
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Real Madrid vs Real Oviedo
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Kylian Mbappé a été accueilli de manière hostile au Santiago Bernabéu, les supporters du Real Madrid lui faisant part de leur colère. L'attaquant français a été copieusement sifflé après son entrée en jeu, suite à la polémique suscitée par un récent séjour en Sardaigne pendant sa convalescence.

  • Le public du Bernabéu se retourne contre Mbappé après une chute controversée

    L'ambiance est devenue électrique au Santiago Bernabéu jeudi soir : une partie du public madrilène a sifflé Kylian Mbappé dès son entrée en jeu. Le capitaine des Bleus, de retour sur le banc après une lésion aux ischio-jambiers, a été accueilli par une bronca nourrie à la 68e minute.

    Cette hostilité fait suite à la polémique provoquée par ses vacances en Sardaigne alors qu’il était censé soigner sa blessure, un voyage d’autant plus critiqué qu’il a coïncidé avec la défaite 2-0 du Real Madrid face au FC Barcelone lors du Clásico.

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  • Mbappé garde son calme malgré un accueil hostile

    Après la rencontre, Mbappé a souligné qu’il comprenait la réaction des supporters, laissant entendre que ce type de pression faisait partie intégrante de la vie d’un joueur du Real Madrid.

    « Je pense que c'est la vie, on ne peut pas changer l'opinion des gens quand ils sont en colère. C'est une façon pour eux de s'exprimer, et je pense qu'il ne faut pas le prendre personnellement », a-t-il déclaré aux journalistes. « C'est la vie d'un joueur du Real Madrid et la vie d'un joueur célèbre comme moi. »

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    Et maintenant ?

    Les « Blancos » étant désormais assurés de terminer la saison sans titre, le club se concentre désormais sur la préparation du mercato estival. L'entraîneur sera au centre de l'attention, José Mourinho étant cité comme l'un des principaux candidats. Parallèlement, l'avenir de joueurs tels que Dani Carvajal, Dani Ceballos, David Alaba et Antonio Rüdiger reste également incertain.

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