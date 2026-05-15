VIDÉO : Les sifflets assourdissants des supporters du Real Madrid font savoir à Kylian Mbappé ce qu’ils pensent, alors que le « Galactico » français doit répondre à des questions délicates sur son avenir au Santiago Bernabéu

L'ambiance est devenue électrique au Santiago Bernabéu jeudi soir : Mbappé a été bruyamment sifflé par une partie du public madrilène. Le capitaine français, de retour sur le banc après sa blessure aux ischio-jambiers, a été remplacé à la 68e minute. Au lieu d'un accueil chaleureux, l'attaquant a été accueilli par une salve de sifflets et de huées provenant des tribunes.

Cette hostilité fait suite à la polémique provoquée par ses vacances en Sardaigne alors qu’il était censé soigner sa blessure, un voyage d’autant plus critiqué qu’il a coïncidé avec la défaite 2-0 du Real Madrid face au FC Barcelone lors du Clásico.