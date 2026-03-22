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VIDÉO : Les joueurs du FC Barcelone rendent un hommage particulier à Ronaldinho à l'occasion du 46e anniversaire de cette légende du club
Hommage nostalgique au Camp Nou de Spotify
Le compte officiel du FC Barcelone sur X a publié une vidéo avant le match montrant les joueurs tenant un maillot portant le nom de Ronaldinho et le numéro 10. À la suite de cet hommage en ligne, les supporters présents au stade ont eu droit à une bonne dose de nostalgie pendant l’échauffement. L’équipe de Hansi Flick est entrée sur le terrain vêtue d’un maillot vintage, identique à celui que portait l’attaquant lors de son passage magique au club. Plusieurs stars actuelles, dont Gavi, Lamine Yamal et Pau Cubarsi, n'étaient même pas nées lorsqu'il est arrivé en 2003. Ce fossé générationnel met en évidence l'héritage durable d'un homme qui a marqué 94 buts en 207 apparitions toutes compétitions confondues pour le géant catalan.
- AFP
Une brillante carrière en Catalogne
Au cours de ses cinq années passées au club, l'attaquant s'est imposé comme l'un des chouchous du public et l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Il a remporté le Ballon d'Or en 2005 et a été désigné à deux reprises meilleur joueur masculin par la FIFA. De plus, il a mené l'équipe à deux titres de champion d'Espagne et a soulevé le trophée de la Ligue des champions de l'UEFA lors de la saison 2005-2006. Au-delà des trophées, son sourire contagieux et son style « Joga Bonito » ont redéfini le football moderne. Ses performances ont jeté les bases d'une ère de domination sans précédent, transformant une équipe en difficulté en une puissance européenne.
Une icône mondiale et un succès international
Son talent ne s'est pas limité à l'Espagne. Sur la scène internationale, il a disputé 97 matches avec le Brésil, marquant 33 buts. Il a fait ses débuts en juin 1999 et a remporté la Copa América la même année. En 2002, il a joué un rôle déterminant dans la victoire de son équipe lors de la Coupe du monde. Au niveau des clubs, il a également connu le succès en Italie, remportant le championnat avec l'AC Milan, et a décroché la Copa Libertadores avec l'Atlético Mineiro en 2013. Tout au long de sa brillante carrière, qui l'a notamment conduit au Paris Saint-Germain et au Flamengo, il a régulièrement offert des moments de pure magie.
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Quelle suite pour Barcelone ?
Au terme de célébrations émouvantes, les hommes de Flick ont décroché une victoire 1-0 âprement disputée face au Rayo Vallecano. Cette victoire cruciale leur permet de conserver la tête du classement avec 73 points après 29 matches, avec une avance confortable sur le Real Madrid, deuxième avec 66 points, mais ayant disputé un match de moins. Un calendrier exigeant attend désormais les leaders du championnat. Ils affronteront l'Atlético Madrid à l'extérieur le 4 avril en Liga, avant de les accueillir quatre jours plus tard pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Un match de championnat contre l'Espanyol suivra le 11 avril, précédant le match retour décisif en Ligue des champions contre l'Atlético le 14 avril.
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