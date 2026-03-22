VIDÉO : Les joueurs du FC Barcelone rendent un hommage particulier à Ronaldinho à l'occasion du 46e anniversaire de cette légende du club

Son talent ne s'est pas limité à l'Espagne. Sur la scène internationale, il a disputé 97 matches avec le Brésil, marquant 33 buts. Il a fait ses débuts en juin 1999 et a remporté la Copa América la même année. En 2002, il a joué un rôle déterminant dans la victoire de son équipe lors de la Coupe du monde. Au niveau des clubs, il a également connu le succès en Italie, remportant le championnat avec l'AC Milan, et a décroché la Copa Libertadores avec l'Atlético Mineiro en 2013. Tout au long de sa brillante carrière, qui l'a notamment conduit au Paris Saint-Germain et au Flamengo, il a régulièrement offert des moments de pure magie.