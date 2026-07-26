À l’issue de la Coupe du monde, Messi a offert à l’ensemble de l’équipe d’Argentine des services à maté personnalisés. Ce cadeau somptueux a été révélé par Bowers, qui a partagé une vidéo en ligne montrant les objets que Senesi avait rapportés du stage de l’équipe nationale.

Tenant un sac marron orné du logo de la Fédération argentine de football, du trophée de la Coupe du monde et du nom de Senesi, Bowers en a dévoilé le contenu à ses abonnés. Elle a expliqué : « Je dois vous montrer quelque chose d’extraordinaire. Vous allez adorer. Marcos a ramené ce sac du stage. Son nom y figure aussi. C’est son service à maté. Messi a offert ce cadeau à l’ensemble des joueurs. »