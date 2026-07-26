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VIDÉO : Les cadeaux exceptionnels offerts par Lionel Messi à la sélection argentine pour la Coupe du monde, révélés par Kelci-Rose Bowers, la compagne de Marco Senesi
Un cadeau spécial pour le groupe
À l’issue de la Coupe du monde, Messi a offert à l’ensemble de l’équipe d’Argentine des services à maté personnalisés. Ce cadeau somptueux a été révélé par Bowers, qui a partagé une vidéo en ligne montrant les objets que Senesi avait rapportés du stage de l’équipe nationale.
Tenant un sac marron orné du logo de la Fédération argentine de football, du trophée de la Coupe du monde et du nom de Senesi, Bowers en a dévoilé le contenu à ses abonnés. Elle a expliqué : « Je dois vous montrer quelque chose d’extraordinaire. Vous allez adorer. Marcos a ramené ce sac du stage. Son nom y figure aussi. C’est son service à maté. Messi a offert ce cadeau à l’ensemble des joueurs. »
Détails du coffret de maté personnalisé
À l'intérieur du sac personnalisé, Senesi a reçu un thermos Stanley doré arborant le logo personnel de Messi, ainsi qu'une tasse à maté, un paquet de yerba et une paille en métal accompagnée d'une cuillère.
Cette infusion traditionnelle d’Amérique du Sud, riche en caféine, se prépare en infusant des feuilles séchées de yerba maté dans de l’eau chaude.
Ce geste de solidarité de la part de Messi intervient au lendemain d’une fin de tournoi profondément frustrante, au cours de laquelle l’Argentine n’a pas réussi à remporter deux titres mondiaux consécutifs. L’Espagne a battu l’Argentine 1-0 après prolongation lors d’une finale de Coupe du monde très tendue, Ferran Torres ayant inscrit le but décisif à la 106e minute.
Le parcours footballistique de Senesi et Bowers
Alors que Senesi continue de s’imposer au plus haut niveau du football professionnel, Bowers possède elle aussi une solide expérience dans ce sport. Elle a fait ses classes dans les centres de formation de Chelsea et de Southampton avant de jouer au football universitaire aux États-Unis, à l’université d’État de Louisiane.
De retour au Royaume-Uni, elle a rejoint Bournemouth, où elle a croisé la route de Senesi alors que ce dernier occupait le poste de défenseur central. Après avoir quitté les Cherries, l’Argentin a signé un transfert libre en faveur de Tottenham. Le club londonien l’a immédiatement lié par un contrat de quatre ans, l’intégrant à l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi en vue de la saison 2026-2027 de Premier League.
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Quelle sera la prochaine étape pour Messi et l'Argentine ?
Depuis la fin de la Coupe du monde, l’avenir international de Messi alimente les débats. À 39 ans, l’attaquant, auteur de huit buts et quatre passes décisives en Amérique du Nord, pourrait mettre un terme à sa carrière avec l’Argentine.
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