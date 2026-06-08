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VIDÉO : « Les astuces du GOAT ! » - Cristiano Ronaldo initie ses enfants à des dribbles de showman, tandis que Georgina Rodriguez filme cette leçon privée dans leur jardin
Une démonstration magistrale du « Ronaldo Chop »
Alors que le Portugal poursuit sa préparation pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, l’une des images de Ronaldo qui a le plus fait parler d’elle ces dernières heures ne provient ni d’un entraînement de l’équipe nationale ni d’une conférence de presse. Elle a été capturée dans le jardin de sa maison. Dans une vidéo partagée par Georgina Rodriguez, on voit l’attaquant portugais enseigner à son fils Mateo l’un des gestes techniques emblématiques qui ont marqué sa carrière.
Vêtus de manière décontractée et pieds nus sur l’herbe, le père et le fils ont partagé un instant qui a immédiatement fait mouche auprès des supporters. Le quintuple Ballon d’Or a décomposé avec précision chaque étape du célèbre « Ronaldo Chop », ce geste qui lui a permis de laisser sur place tant de défenseurs durant plus de dix ans de compétitions internationales. Une démonstration technique qui rappelle, s’il en était encore besoin, la maîtrise toujours affûtée de l’attaquant portugais.
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Des enseignements à tirer pour la prochaine génération
Ce qui frappe, c’est l’aisance avec laquelle Cristiano a partagé cette leçon devant des millions de spectateurs sur les réseaux sociaux. Tandis que Mateo s’efforçait de reproduire le geste, Ronaldo a peaufiné le timing, le positionnement du corps et la lecture des réactions adverses, autant de marqueurs de son jeu légendaire. Il ne s’agissait pas seulement d’une simple feinte ; c’était un véritable tutoriel sur l’art de la feinte.
Cette assurance, perçue par de nombreux supporters, a été interprétée comme un avertissement ludique adressé à ses futurs rivaux : Ronaldo n’a jamais eu besoin de dissimuler ses atouts.
- Getty Images Sport
L'histoire de la Coupe du monde attend CR7
Ronaldo a déjà rejoint le groupe portugais, qui peaufine sa préparation en vue de la Coupe du monde 2026, un tournoi qui deviendra sa sixième participation à la plus grande scène du football. À 41 ans, il défie toujours les années, même si son statut de titulaire suscite encore quelques interrogations. Il n’a pas trouvé le chemin des filets lors de l’Euro 2024 et n’a inscrit qu’un seul but lors de la Coupe du monde 2022, mais CR7 demeure le capitaine et un pilier de l’équipe de Roberto Martínez. Le Portugal entamera sa campagne par un match contre la RD Congo le 17 juin.