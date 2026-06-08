Alors que le Portugal poursuit sa préparation pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, l’une des images de Ronaldo qui a le plus fait parler d’elle ces dernières heures ne provient ni d’un entraînement de l’équipe nationale ni d’une conférence de presse. Elle a été capturée dans le jardin de sa maison. Dans une vidéo partagée par Georgina Rodriguez, on voit l’attaquant portugais enseigner à son fils Mateo l’un des gestes techniques emblématiques qui ont marqué sa carrière.

Vêtus de manière décontractée et pieds nus sur l’herbe, le père et le fils ont partagé un instant qui a immédiatement fait mouche auprès des supporters. Le quintuple Ballon d’Or a décomposé avec précision chaque étape du célèbre « Ronaldo Chop », ce geste qui lui a permis de laisser sur place tant de défenseurs durant plus de dix ans de compétitions internationales. Une démonstration technique qui rappelle, s’il en était encore besoin, la maîtrise toujours affûtée de l’attaquant portugais.