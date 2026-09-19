Brighton a humilié son hôte Arsenal sur un score sans appel de trois buts à zéro, après avoir déjoué la défense du champion de Premier League anglaise et lui avoir imposé un match à sens unique, samedi, lors de la cinquième journée de Premier League, infligeant ainsi aux Gunners leur première défaite de la saison et mettant un terme à leur départ parfait de 4 victoires consécutives.
Cette défaite ne s'est pas résumée à un simple revers au tableau d'affichage, Arsenal ayant affiché un visage très faible tant sur le plan défensif que physique. Son milieu de terrain et sa défense ont peiné à gérer la vitesse et les mouvements des joueurs de Brighton, plus féroce et mieux organisé, qui a exploité les espaces et les erreurs de manière répétée.