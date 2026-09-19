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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vidéo : le tenant du titre hors du coup ! Brighton humilie Arsenal et lui donne une leçon sévère

Brighton vs Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League
Angleterre

Lourde défaite : la première chute soulève des questions sur l'équipe d'Arteta !

Brighton a humilié son hôte Arsenal sur un score sans appel de trois buts à zéro, après avoir déjoué la défense du champion de Premier League anglaise et lui avoir imposé un match à sens unique, samedi, lors de la cinquième journée de Premier League, infligeant ainsi aux Gunners leur première défaite de la saison et mettant un terme à leur départ parfait de 4 victoires consécutives.

Cette défaite ne s'est pas résumée à un simple revers au tableau d'affichage, Arsenal ayant affiché un visage très faible tant sur le plan défensif que physique. Son milieu de terrain et sa défense ont peiné à gérer la vitesse et les mouvements des joueurs de Brighton, plus féroce et mieux organisé, qui a exploité les espaces et les erreurs de manière répétée.

  • Un flottement manifeste : Arsenal en grande difficulté

    Pascal Groß a ouvert le score pour Brighton à la 31e minute, d'une frappe de l'extérieur de la surface, après avoir reçu le ballon et s'être préparé à tirer sans aucune pression ni gêne de la part des défenseurs d'Arsenal, qui ont reculé devant lui.



    Charalampos Kostoulas, 19 ans, a ensuite doublé l'avance des locaux à la 45e minute, permettant à Brighton de terminer la première période avec deux buts d'avance, après qu'Arsenal a eu du mal à suivre le rythme de la rencontre et a manqué d'efficacité au milieu de terrain et en attaque.



    Brighton a conservé son ascendant après la pause, et Diego Coppola a ajouté le troisième but à la 57e minute, rendant la situation d'Arsenal encore plus difficile et l'éloignant d'un retour dans la partie.


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  • Arsenal domine, Brighton menace

    Mikel Arteta a tenté de changer la physionomie de son équipe en procédant à plusieurs remplacements : il a fait entrer Viktor Gyökeres à la place de Martin Ødegaard à la 73e minute, puis a lancé Eberechi Eze à la place de Christos Tzolis, avant que Max Dowman ne remplace Bukayo Saka à la 81e minute.

    Malgré une possession de balle d'Arsenal (62 %) depuis le début de la seconde période, le club n'est pas parvenu à la transformer en réel danger.

    Kai Havertz a bien failli réduire l'écart à la 78e minute après s'être retrouvé seul face au but sur une passe de Gyökeres, mais sa frappe trop faible a été repoussée par Bart Verbruggen.

    En face, Brighton a continué de menacer le but d'Arsenal et a failli inscrire un quatrième but lorsque David Raya a repoussé une frappe de Matt O'Riley à la 87e minute, avant qu'une tentative de Malick Yalcouyé ne s'écrase sur la barre transversale quelques instants plus tard.

  • Brighton conserve sa victoire

    Arsenal n'a pas réussi à renverser le score malgré une pression tardive, tandis que Brighton a préservé sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final, s'offrant une victoire méritée sur le score de trois buts à zéro et livrant une prestation qui a mis en lumière les difficultés des Gunners sur les plans physique, technique et défensif.

    Brighton porte ainsi son total à 10 points et occupe provisoirement la troisième place, tandis qu'Arsenal reste bloqué à 12 points, à la deuxième place, derrière Manchester City à la différence de buts.

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