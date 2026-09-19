Mikel Arteta a tenté de changer la physionomie de son équipe en procédant à plusieurs remplacements : il a fait entrer Viktor Gyökeres à la place de Martin Ødegaard à la 73e minute, puis a lancé Eberechi Eze à la place de Christos Tzolis, avant que Max Dowman ne remplace Bukayo Saka à la 81e minute.

Malgré une possession de balle d'Arsenal (62 %) depuis le début de la seconde période, le club n'est pas parvenu à la transformer en réel danger.

Kai Havertz a bien failli réduire l'écart à la 78e minute après s'être retrouvé seul face au but sur une passe de Gyökeres, mais sa frappe trop faible a été repoussée par Bart Verbruggen.

En face, Brighton a continué de menacer le but d'Arsenal et a failli inscrire un quatrième but lorsque David Raya a repoussé une frappe de Matt O'Riley à la 87e minute, avant qu'une tentative de Malick Yalcouyé ne s'écrase sur la barre transversale quelques instants plus tard.