Goal.com
En direct
Oliver Glasner Crystal Palace 2025-26Getty
Chris Burton

Traduit par

VIDÉO : Le règne d'Oliver Glasner à Crystal Palace tourne au vinaigre alors que les supporters raillent l'entraîneur lors du match nul en Ligue Europa Conférence en Bosnie

Le règne d'Oliver Glasner à Crystal Palace menace de tourner au vinaigre, alors qu'il se prépare à quitter Selhurst Park cet été, les supporters des Eagles raillant leur propre entraîneur lors d'un match décevant de Ligue Europa Conférence contre Zrinjski Mostar. Les supporters mécontents ont scandé « tu seras viré demain matin » à l'adresse de Glasner alors que le match se terminait sur un score de 1-1 en Bosnie.

  • Palace a remporté un match sur 15 toutes compétitions confondues.

    Les supporters de Palace ont fait un long voyage en Europe de l'Est dans l'espoir de voir leur équipe faire un pas décisif vers les huitièmes de finale de la compétition continentale. Ismaila Sarr a ouvert le score dans un stade d'une capacité de seulement 9 000 places, Glasner ayant aligné un onze de départ solide qui comprenait également l'international anglais Adam Wharton et la recrue record Jorgen Strand Larsen.

    Les Eagles ont toutefois été rattrapés par Karlo Abramovic à la 10e minute de la seconde mi-temps et ont dû se contenter d'un match nul, ce qui signifie qu'ils n'ont remporté qu'un seul de leurs 15 derniers matchs toutes compétitions confondues.

    • Publicité

  • Regardez les supporters du Palace railler Glasner en Bosnie

  • Glasner réagit à l'impasse de la Ligue Europa Conférence

    Les supporters mécontents ont clairement exprimé leur mécontentement, Glasner devenant la cible des railleries des tribunes moins d'un an après avoir mené Palace à son premier grand trophée. Après leur victoire en FA Cup en 2025, ils ont remporté le Community Shield contre Liverpool.

    Le tacticien autrichien Glasner a toutefois révélé qu'il quitterait le sud de Londres à l'expiration de son contrat cet été. Certains supporters aimeraient peut-être le voir partir plus tôt, puisqu'ils ont scandé « viré demain matin » depuis les tribunes à Mostar.

    Glasner a semblé frustré pendant une grande partie du match nul de Palace contre Zrinjski et a réprimandé l'arrière latéral Daniel Munoz lorsqu'il est entré sur le terrain au coup de sifflet final. Il a ensuite déclaré à TNT Sports que la performance était décevante : « Nous avons commis deux erreurs faciles. Vous voyez toutes les occasions, ce n'était pas toujours le surnombre, mais nous ne pouvons pas défendre en un contre un.

    C'est ce que j'ai dit avant le match, nous devons mettre de l'ordre dans notre défense. Nous voyons qu'ils ne sont pas dans le meilleur rythme. Nous faisons toujours des changements. Nous devons être très autocritiques aujourd'hui. Nous avons contrôlé le match, comme contre Burnley (défaite 3-2), mais nous avons laissé filer notre élan à cause d'erreurs faciles. »

  • Calendrier des matchs de Crystal Palace 2025-26 : Prochains matchs des Eagles

    Palace peut encore se qualifier pour les barrages de la phase finale de la Ligue Europa Conférence, avec un match retour contre Zrinjski prévu jeudi prochain à Selhurst Park. Un résultat positif leur permettrait de se rapprocher de leur objectif : remporter un nouveau titre majeur.

    Glasner espère que cette dynamique positive se poursuivra dimanche, lors du retour en Premier League, avec un match à domicile contre les Wolves, derniers du classement, alors que les Eagles comptent désormais huit points d'avance sur la zone de relégation.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
0