VIDÉO : Le règne d'Oliver Glasner à Crystal Palace tourne au vinaigre alors que les supporters raillent l'entraîneur lors du match nul en Ligue Europa Conférence en Bosnie

Les supporters mécontents ont clairement exprimé leur mécontentement, Glasner devenant la cible des railleries des tribunes moins d'un an après avoir mené Palace à son premier grand trophée. Après leur victoire en FA Cup en 2025, ils ont remporté le Community Shield contre Liverpool.

Le tacticien autrichien Glasner a toutefois révélé qu'il quitterait le sud de Londres à l'expiration de son contrat cet été. Certains supporters aimeraient peut-être le voir partir plus tôt, puisqu'ils ont scandé « viré demain matin » depuis les tribunes à Mostar.

Glasner a semblé frustré pendant une grande partie du match nul de Palace contre Zrinjski et a réprimandé l'arrière latéral Daniel Munoz lorsqu'il est entré sur le terrain au coup de sifflet final. Il a ensuite déclaré à TNT Sports que la performance était décevante : « Nous avons commis deux erreurs faciles. Vous voyez toutes les occasions, ce n'était pas toujours le surnombre, mais nous ne pouvons pas défendre en un contre un.

C'est ce que j'ai dit avant le match, nous devons mettre de l'ordre dans notre défense. Nous voyons qu'ils ne sont pas dans le meilleur rythme. Nous faisons toujours des changements. Nous devons être très autocritiques aujourd'hui. Nous avons contrôlé le match, comme contre Burnley (défaite 3-2), mais nous avons laissé filer notre élan à cause d'erreurs faciles. »