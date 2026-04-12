Ruiz a jugé juste la décision de l’arbitre Mahmoud Wafa de refuser un penalty à Al-Ahly, expliquant que la main d’Ahmed Hani, joueur de Ceramica, était dans une position naturelle et qu’il n’y avait aucune intention d’obstruer la trajectoire du ballon.

Il a ajouté qu’un joueur ne peut pas rester figé, les mains collées dans le dos ; garder les bras près du corps est un geste naturel sur un terrain.

Et de préciser : « Un joueur ne court pas les mains derrière le dos comme un pingouin ; si la main est levée vers le haut ou vers l’avant, on siffle penalty, mais si elle est en arrière, c’est qu’il cherche à éviter le ballon. »