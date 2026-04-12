Le Colombien Óscar Ruiz, président de la Commission des arbitres de la Fédération égyptienne de football, est revenu sur l’action litigieuse du match Al-Ahly-Ceramica Cleopatra, au cours de laquelle les « Rouges » ont réclamé un penalty en toute fin de rencontre.
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Vidéo : le président de la Commission des arbitres affirme que la rencontre de l’Al-Ahly ne méritait pas de penalty et prédit que la Coupe du monde confirmera la justesse de sa position
La décision de l'arbitre est valable.
Ruiz a jugé juste la décision de l’arbitre Mahmoud Wafa de refuser un penalty à Al-Ahly, expliquant que la main d’Ahmed Hani, joueur de Ceramica, était dans une position naturelle et qu’il n’y avait aucune intention d’obstruer la trajectoire du ballon.
Il a ajouté qu’un joueur ne peut pas rester figé, les mains collées dans le dos ; garder les bras près du corps est un geste naturel sur un terrain.
Et de préciser : « Un joueur ne court pas les mains derrière le dos comme un pingouin ; si la main est levée vers le haut ou vers l’avant, on siffle penalty, mais si elle est en arrière, c’est qu’il cherche à éviter le ballon. »
La situation de l’Ahly diffère de celle de l’Al-Masry
Le président de la Commission des arbitres a ensuite comparé cette situation à un autre fait de jeu, survenu lors de la rencontre Pyramids-Al-Masry, au cours duquel un penalty avait été accordé à Al-Masry.
Il a expliqué que la différence tient au fait que le joueur de Pyramids a clairement levé la main pour empêcher le ballon de passer, un « blocage » qui, selon lui, justifie la sanction d’une faute. Il a ainsi souligné que les deux actions sont arbitralement distinctes.
Demande officielle de l'Al-Ahly
Ruiz a confirmé que l’Al-Ahly pourra consulter les enregistrements vidéo de l’action litigieuse, suite à la demande du club rouge. Il a souligné que la commission accorde une entière transparence au club, conformément à la démarche déjà appliquée à d’autres formations comme l’Ismaïli, qui avaient formulé une requête similaire.
Les actions de Wafa
Concernant les accusations visant l’arbitre Mahmoud Wafa, lequel aurait poussé plusieurs joueurs d’Al-Ahly, Ruiz a rappelé que l’officiel doit toujours maintenir une distance appropriée avec les joueurs. Pour lui, l’incident relève d’un simple « contact » et non d’une « poussée », tout en insistant sur la nécessité d’un respect mutuel entre arbitre et joueurs.
La Coupe du monde et le soutien aux arbitres égyptiens
Ruiz a souligné que l’application de la règle se révèlera plus clairement lors des grands tournois. Selon lui, les supporters en prendront conscience en suivant les matchs de la Coupe du monde, où les mêmes critères d’arbitrage sont appliqués.
Le président de la Commission des arbitres s’est félicité de la progression de l’arbitrage égyptien, rappelant la présence de quatre arbitres égyptiens au Mondial 2026, preuve selon lui de « la qualité du travail réalisé au sein du système ».
Il a toutefois dénoncé les attaques dont les arbitres font l’objet, estimant que certaines critiques ont dépassé les limites en allant jusqu’à menacer leurs familles, ce qu’il a qualifié d’inacceptable, et rappelant la nécessité de respecter tous les acteurs du football.
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