La Norvège espérait créer l’exploit face aux « Three Lions », et elle a idéalement commencé la rencontre lorsque le centre d’Andreas Schjelderup a surpris Jordan Pickford, lui offrant l’ouverture du score. Cependant, la soirée a rapidement viré au cauchemar pour les Scandinaves : Bellingham a pris le match à son compte et inscrit un doublé, qualifiant les hommes de Thomas Tuchel.

La rencontre a été entachée par des décisions arbitrales controversées, qui ont fait bondir la famille Haaland. Un deuxième but norvégien a été refusé après que l’attaquant a été sanctionné pour une poussée sur Elliot Anderson, et la FIFA a dû publier un communiqué niant que le ballon ait heurté une caméra suspendue lors de l’action ayant mené à l’égalisation de Bellingham.

Alors que les décisions litigieuses s’accumulaient au détriment des Scandinaves, la tension a atteint son paroxysme en tribunes, culminant avec un geste grossier d’Alf-Inge, le père de Haaland, parfaitement capté par les caméras de télévision.



