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VIDÉO : Le père d'Erling Haaland, excédé, tacle sèchement l'arbitre après l'annulation d'un penalty en faveur de l'Angleterre, adressant des « compliments » sarcastiques à l'officiel de la Coupe du monde
La Norvège a été dominée par un doublé de Bellingham.
La Norvège espérait créer l’exploit face aux « Three Lions », et elle a idéalement commencé la rencontre lorsque le centre d’Andreas Schjelderup a surpris Jordan Pickford, lui offrant l’ouverture du score. Cependant, la soirée a rapidement viré au cauchemar pour les Scandinaves : Bellingham a pris le match à son compte et inscrit un doublé, qualifiant les hommes de Thomas Tuchel.
La rencontre a été entachée par des décisions arbitrales controversées, qui ont fait bondir la famille Haaland. Un deuxième but norvégien a été refusé après que l’attaquant a été sanctionné pour une poussée sur Elliot Anderson, et la FIFA a dû publier un communiqué niant que le ballon ait heurté une caméra suspendue lors de l’action ayant mené à l’égalisation de Bellingham.
Alors que les décisions litigieuses s’accumulaient au détriment des Scandinaves, la tension a atteint son paroxysme en tribunes, culminant avec un geste grossier d’Alf-Inge, le père de Haaland, parfaitement capté par les caméras de télévision.
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Alfie critique ouvertement les arbitres et Bellingham.
L'incident a éclaté pendant les prolongations : l'Angleterre obtenait d'abord un penalty pour une faute d'Oscar Bobb sur Djed Spence, avant que le VAR n'intervienne et que l'arbitre Clément Turpin n'annule finalement la décision. Les caméras se sont alors braquées sur Haaland Senior, assis en tribune VIP. Furieux contre cet arbitrage chaotique, il a adressé un doigt d'honneur en direction de la pelouse.
L’ancien milieu de terrain de Manchester City n’a pas contenu sa colère en tribune et, excédé par les décisions arbitrales et la domination anglaise, a également déversé son fiel sur les réseaux sociaux : « Bravo à Bellingham et à l’arbitre. » Un message sarcastique largement interprété comme une critique des partialités ou des erreurs qui, selon la Norvège, lui ont coûté sa place dans le dernier carré.
- Getty Images Sport
Haaland muselé par les Three Lions
Alors que les décisions arbitrales focalisaient l’attention chez les Haaland, les chiffres racontaient une autre histoire, celle d’une frustration palpable sur le terrain. D’après Opta, l’Angleterre est devenue la première équipe à priver l’attaquant de Manchester City d’un but en match international officiel depuis l’Autriche en octobre 2024 – une série d’abstinence buteuse qui s’étire sur 636 jours.
Neutraliser Haaland constituait la pierre angulaire du plan de Tuchel, et malgré le chaos suscité par les décisions de la VAR, la résilience défensive des Three Lions a fini par payer. Pour les Haaland, toutefois, la Coupe du monde 2026 restera avant tout marquée par ces choix arbitraux que le père de l’attaquant estime avoir coûté à son fils – et à son équipe – une place dans l’histoire.
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