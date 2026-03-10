VIDÉO : Le penalty Panenka choquant de la star de Brentford, Dango Ouattara, qualifie West Ham pour les quarts de finale de la FA Cup, tandis que Keith Andrews s'exprime

Les espoirs de Brentford d'atteindre son premier quart de finale de la FA Cup depuis 1989 ont été spectaculairement anéantis lorsque le pari audacieux d'Ouattara s'est retourné contre lui. Après un match nul passionnant 2-2 à l'issue des prolongations, Jarrod Bowen et Igor Thiago ayant marqué deux buts chacun pour leurs clubs respectifs, la rencontre a été décidée par une séance de tirs au but tendue au London Stadium.
L'attaquant burkinabé Ouattara a tenté un audacieux penalty à la Panenka, mais son tir a été facilement arrêté par Alphonse Areola, qui était debout. Ce fut le seul échec de toute la séance, West Ham s'imposant 5-3, laissant le joueur de 24 ans face à de vives critiques pour ses décisions prises sous pression.