Dango OuattaraGetty Images
VIDÉO : Le penalty Panenka choquant de la star de Brentford, Dango Ouattara, qualifie West Ham pour les quarts de finale de la FA Cup, tandis que Keith Andrews s'exprime

La tentative ratée de Panenka de Dango Ouattara a coûté cher à Brentford après un match nul 2-2 contre West Ham au London Stadium. Les Hammers ont finalement assuré leur place en quarts de finale de la FA Cup après une victoire spectaculaire aux tirs au but contre les Bees.

  • Catastrophe au stade de Londres

    Les espoirs de Brentford d'atteindre son premier quart de finale de la FA Cup depuis 1989 ont été spectaculairement anéantis lorsque le pari audacieux d'Ouattara s'est retourné contre lui. Après un match nul passionnant 2-2 à l'issue des prolongations, Jarrod Bowen et Igor Thiago ayant marqué deux buts chacun pour leurs clubs respectifs, la rencontre a été décidée par une séance de tirs au but tendue au London Stadium.

    L'attaquant burkinabé Ouattara a tenté un audacieux penalty à la Panenka, mais son tir a été facilement arrêté par Alphonse Areola, qui était debout. Ce fut le seul échec de toute la séance, West Ham s'imposant 5-3, laissant le joueur de 24 ans face à de vives critiques pour ses décisions prises sous pression.

  • Regardez le clip

  • Andrews refuse de blâmer Ouattara

    Le manager de Brentford, Keith Andrews, a refusé de blâmer son joueur, lançant une défense passionnée de l'attaquant malgré l'élimination de son équipe de la FA Cup.

    « Non, je ne suis pas du tout contrarié », a déclaré Andrews à propos du penalty de Ouattara, selon ESPN. « Je pense que la chose la plus facile pour un footballeur est de ne pas tirer de penalty. Il faut un courage incroyable pour tirer un penalty sur une scène comme celle-là. C'est probablement la première fois que je parle des penalties et des personnes qui les ratent. Je déteste la culture qui entoure les joueurs qui ratent des penalties - je pense que vous savez de qui je parle, les héros nationaux qui le font - et qui sont ridiculisés, insultés. Je trouve cela dégoûtant. Il faut beaucoup de courage pour faire cela. Il a beaucoup pratiqué cette technique, et s'il le fait, tout le monde le félicitera. Dango recevra tout le soutien dont il a besoin de ma part et de la part de tous ceux qui l'entourent. »

  • FBL-ENG-FACUP-WEST HAM-BRENTFORDAFP

    Et ensuite ?

    Cette victoire assure aux Hammers leur place en quarts de finale de la FA Cup, où ils affronteront Leeds United le 4 avril. Mais avant cela, ils devront disputer deux matchs difficiles en Premier League contre Manchester City et Aston Villa.

    Brentford, quant à lui, cherchera à rebondir après cette défaite lorsqu'il accueillera les champions, les Wolves, en Premier League. Ouattara, qui compte cinq buts et une passe décisive en championnat cette saison, cherchera à se rattraper de son erreur en ayant un impact significatif sur le match.

