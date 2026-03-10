VIDÉO : Le penalty Panenka choquant de la star de Brentford, Dango Ouattara, qualifie West Ham pour les quarts de finale de la FA Cup, tandis que Keith Andrews s'exprime

Le manager de Brentford, Keith Andrews, a refusé de blâmer son joueur, lançant une défense passionnée de l'attaquant malgré l'élimination de son équipe de la FA Cup.

« Non, je ne suis pas du tout contrarié », a déclaré Andrews à propos du penalty de Ouattara, selon ESPN. « Je pense que la chose la plus facile pour un footballeur est de ne pas tirer de penalty. Il faut un courage incroyable pour tirer un penalty sur une scène comme celle-là. C'est probablement la première fois que je parle des penalties et des personnes qui les ratent. Je déteste la culture qui entoure les joueurs qui ratent des penalties - je pense que vous savez de qui je parle, les héros nationaux qui le font - et qui sont ridiculisés, insultés. Je trouve cela dégoûtant. Il faut beaucoup de courage pour faire cela. Il a beaucoup pratiqué cette technique, et s'il le fait, tout le monde le félicitera. Dango recevra tout le soutien dont il a besoin de ma part et de la part de tous ceux qui l'entourent. »