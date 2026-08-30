Vidéo : le nouveau président de la Fédération saoudienne : nous visons deux titres, et il n'y a pas de place pour l'individualisme

Badr Al-Rzeizaa a pris la tête de la Fédération saoudienne de football, dimanche, après avoir remporté les élections du conseil d'administration par acclamation, ouvrant ainsi une nouvelle étape, dans un contexte marqué par les assurances du nouveau président et de son prédécesseur quant à l'importance de bâtir sur les acquis des dernières années et de poursuivre le développement du football saoudien.
Après l'annonce de son élection par acclamation à la présidence de la Fédération, Al-Rzeizaa a tenu à adresser un message direct à Yasser Al-Misehal, qui a achevé sept années à la présidence du conseil d'administration, exprimant sa reconnaissance pour l'action menée par le précédent conseil.