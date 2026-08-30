Vidéo : le nouveau président de la Fédération saoudienne : nous visons deux titres, et il n'y a pas de place pour l'individualisme

Al-Rzaiza a déclaré dès son élection : « Je n'avais pas préparé de discours, je n'avais rien organisé, car je tenais à une seule chose : dire merci à Yasser Al-Misehal. Toi et tes collègues, sept années qui n'ont pas été courtes », d'après ce qu'a publié le compte du journal Asharq Al-Awsat sur X.

Al-Rzaiza a affirmé que son conseil d'administration ambitionne de poursuivre les réalisations accomplies et de développer le football saoudien au cours de la prochaine étape, soulignant que le soutien financier dont bénéficie le sport saoudien constitue un facteur important pour la poursuite du travail.

Le journal Arriyadiyah a rapporté les propos du nouveau président de la Fédération saoudienne : « Sept années qui n'ont pas été faciles pour le conseil précédent. Nous remercions nos collègues pour ce qu'ils ont apporté et ce qu'ils ont fait durant leur mandat. »

Il a ajouté : « Aujourd'hui, le football saoudien connaît un soutien financier remarquable de la part du leadership et du ministère des Sports. Nous espérons poursuivre les réalisations. La Coupe du Golfe et la Coupe d'Asie nous attendent et nous aspirons à les remporter. »

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