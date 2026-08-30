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Vidéo : le nouveau président de la Fédération saoudienne : nous visons deux titres, et il n'y a pas de place pour l'individualisme

Saudi Pro League
Arabie saoudite

« ... nous serons parmi les premières nations du monde »

Badr Al-Rzeizaa a pris la tête de la Fédération saoudienne de football, dimanche, après avoir remporté les élections du conseil d'administration par acclamation, ouvrant ainsi une nouvelle étape, dans un contexte marqué par les assurances du nouveau président et de son prédécesseur quant à l'importance de bâtir sur les acquis des dernières années et de poursuivre le développement du football saoudien.

Après l'annonce de son élection par acclamation à la présidence de la Fédération, Al-Rzeizaa a tenu à adresser un message direct à Yasser Al-Misehal, qui a achevé sept années à la présidence du conseil d'administration, exprimant sa reconnaissance pour l'action menée par le précédent conseil.

  • 7 années qui n'ont pas été faciles

     Al-Rzaiza a déclaré dès son élection : « Je n'avais pas préparé de discours, je n'avais rien organisé, car je tenais à une seule chose : dire merci à Yasser Al-Misehal. Toi et tes collègues, sept années qui n'ont pas été courtes », d'après ce qu'a publié le compte du journal Asharq Al-Awsat sur X.

    Al-Rzaiza a affirmé que son conseil d'administration ambitionne de poursuivre les réalisations accomplies et de développer le football saoudien au cours de la prochaine étape, soulignant que le soutien financier dont bénéficie le sport saoudien constitue un facteur important pour la poursuite du travail.

    Le journal Arriyadiyah a rapporté les propos du nouveau président de la Fédération saoudienne : « Sept années qui n'ont pas été faciles pour le conseil précédent. Nous remercions nos collègues pour ce qu'ils ont apporté et ce qu'ils ont fait durant leur mandat. »

    Il a ajouté : « Aujourd'hui, le football saoudien connaît un soutien financier remarquable de la part du leadership et du ministère des Sports. Nous espérons poursuivre les réalisations. La Coupe du Golfe et la Coupe d'Asie nous attendent et nous aspirons à les remporter. »

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  • Le secret d'une victoire par acclamation et la méthode de travail

    Le nouveau président de la Fédération saoudienne a affirmé que la victoire de sa liste par acclamation n'était pas le résultat de secrets ou d'arrangements particuliers, mais qu'elle est intervenue après avoir étudié le règlement électoral et vérifié que les conditions requises étaient remplies, insistant sur le fait que son comité directeur n'adoptera pas une méthode de travail individuelle au cours de la prochaine étape, selon ce qu'a rapporté le compte d'Asharq Al-Awsat sur la plateforme X.

    Le président de la Fédération saoudienne a profité de l'occasion pour adresser ses remerciements à tous les candidats qui ont pris part aux élections, soulignant que le processus électoral a bénéficié d'une grande dynamique.

    En réponse à la question d'un journaliste, il a déclaré : « Je te remercie pour cette question, car tu m'as donné l'occasion de remercier l'ensemble de mes collègues candidats. Sur le plan de la dynamique, ces élections sont peut-être les plus fortes, et Dieu merci la chance nous a souri et la liste a rempli toutes les conditions. »

    Al-Rezaiza a évoqué la méthode de travail qu'adoptera le nouveau comité directeur, affirmant que les décisions ne seront pas prises de manière individuelle, mais dans le cadre d'une concertation entre les membres du comité, assurant : « C'est ce mécanisme que je crois durable. »

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  • L'ampleur des responsabilités

    Al-Ruzaiza a évoqué l'ampleur des responsabilités qui attendent son conseil d'administration, affirmant que la prochaine étape exige davantage de travail et de développement.

    Il a déclaré : « Un grand travail nous attend, nous cherchons à intensifier le travail et le développement, et à ce que notre sport figure parmi les meilleurs au monde. »

    Le nouveau conseil de la Fédération saoudienne de football comprend : le président Badr Al-Ruzaiza, son vice-président Louaï Mishaabi, ainsi que sept membres au sein du conseil, à savoir Lamia ben Bahian, Fahd Al-Mansour, Salman Al-Sudairi, Thamer Al-Saadoun, Omar Al-Juraisi, Nicolas Coward et Gérard Roudy.

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