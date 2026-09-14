Un échange amusant a eu lieu après le match lorsqu’un journaliste d’ESPNa demandé si l’attaquant connaissait le précédent plus jeune joueur à avoir marqué lors de cinq matches consécutifs. Quand le journaliste a évoqué Van der Vaart, Stepanov a répondu : « Je ne connais pas ces gens. Non, non, non, non, non. Je ne sais pas. »

L’intervieweur, stupéfait, a expliqué que l’ancien joueur de l’Ajax avait marqué lors de sept matches consécutifs à l’adolescence, ce qui a immédiatement éveillé l’ambition de Stepanov : « Alors je vais essayer de battre ce record. »

Alors qu’on lui rappelait qu’il devrait marquer ensuite contre Feyenoord et qu’on lui conseillait d’étudier les images de l’icône néerlandaise, Stepanov a déclaré : « Je l’ai, je dois, oui. Alors aujourd’hui, j’irai dans mon lit et je regarderai. »