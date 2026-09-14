Stepanov a égalé dimanche un record historique d’Eredivisie, en égalant la performance de Van der Vaart en 2001 avec un but lors de cinq matches de championnat consécutifs. Le joueur prêté par Leverkusen a marqué contre l’AZ Alkmaar, le Sparta Rotterdam, le PSV Eindhoven et Go Ahead Eagles avant que son but victorieux du week-end à l’Excelsior ne le propulse seul en tête du classement des buteurs. Pourtant, le joueur de 19 ans a rapidement admis après le match qu’il n’avait aucune idée de qui était l’ancien meneur de jeu des Pays-Bas.
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VIDÉO : le meilleur buteur d'Eredivisie Artem Stepanov laisse un journaliste stupéfait après ne pas avoir reconnu la légende néerlandaise Rafael van der Vaart
Stepanov n’a pas connaissance de la légende
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À la poursuite d’un jalon historique pour les Pays-Bas
Un échange amusant a eu lieu après le match lorsqu’un journaliste d’ESPNa demandé si l’attaquant connaissait le précédent plus jeune joueur à avoir marqué lors de cinq matches consécutifs. Quand le journaliste a évoqué Van der Vaart, Stepanov a répondu : « Je ne connais pas ces gens. Non, non, non, non, non. Je ne sais pas. »
L’intervieweur, stupéfait, a expliqué que l’ancien joueur de l’Ajax avait marqué lors de sept matches consécutifs à l’adolescence, ce qui a immédiatement éveillé l’ambition de Stepanov : « Alors je vais essayer de battre ce record. »
Alors qu’on lui rappelait qu’il devrait marquer ensuite contre Feyenoord et qu’on lui conseillait d’étudier les images de l’icône néerlandaise, Stepanov a déclaré : « Je l’ai, je dois, oui. Alors aujourd’hui, j’irai dans mon lit et je regarderai. »
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Stern attend le test de Rotterdam
L’équipe d’Anthony Correia, actuellement 14e du classement avec cinq points pris lors de ses six premiers matches, se déplace sur la pelouse de Feyenoord le dimanche 20 septembre. Cette rencontre de la 7e journée à Rotterdam offre à Stepanov la plateforme idéale pour prolonger sa série de buts et se rapprocher du record de longue date de Van der Vaart. Utrecht comptera énormément sur son attaquant en forme pour livrer une nouvelle performance décisive et aider le club à remonter au classement de l’Eredivisie.
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