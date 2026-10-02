S’exprimant après son exploit record, le jeune attaquant a affiché sa joie. « La vérité, c’est que c’est une soirée spéciale », a déclaré Espi au site officiel de la Fédération espagnole. « Je voulais vraiment être ici, aider l’équipe, et je suis très heureux. »

Le talent du Real Madrid a également éclairé son approche tactique face à une défense de Saint-Marin très regroupée. « Nous sommes venus ici avec la motivation de gagner et nous nous sommes battus jusqu’à la fin », a-t-il ajouté. « Nous savions que nous allions être dans la surface, j’étais prêt pour n’importe quel rebond, n’importe quel moment, et j’étais là. »

L’avant-centre a décrit la réaction de ses coéquipiers comme une source de « fierté » et a partagé le mérite avec eux, avant de dédier ce cap à sa famille et à ses amis. Le sélectionneur de l’Espagne Espoirs David Gordo s’est montré tout aussi satisfait de l’impact global de son attaquant, soulignant qu’Espi avait répondu présent en « marquant des buts et en aidant aussi ses coéquipiers à marquer ».

Cette performance historique en sélection prolonge l’impressionnante série du jeune joueur. Malgré seulement 26 minutes de jeu sur les huit premiers matches du Real Madrid cette saison, il a déjà prouvé qu’il pouvait être décisif en club.

Ses interventions tardives contre l’Espanyol et Elche ont directement rapporté quatre points au Real Madrid. S’il s’appuie davantage sur son sens du placement que sur une technique irréprochable, sa capacité à mobiliser les défenseurs et à punir sans pitié les ballons qui traînent fait de lui un atout unique pour son entraîneur.

Personne ne s’attend à voir le joueur de 21 ans déloger Kylian Mbappe du onze de départ de sitôt. Cependant, son efficacité implacable offre à Jose Mourinho une alternative redoutable lorsqu’il cherche des buts cruciaux en fin de match.