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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Muhammad Zaki
Traduit par

VIDÉO : le jeune prodige du Real Madrid Carlos Espi entre dans l'histoire de l'Espagne avec un incroyable récital de CINQ buts lors d'un succès 13-0 écrasant

C. Espi
Real Madrid
Espagne U21
Saint-Marin U21
Saint-Marin U21 vs Espagne U21
EURO U21 Qualification
Espagne
LaLiga

Le jeune du Real Madrid Carlos Espi s’est révélé sur la scène internationale avec une performance véritablement historique pour l’Espagne U21. L’attaquant, d’un réalisme clinique, a battu des records nationaux lors de l’impitoyable démolition 13-0 de Saint-Marin, prouvant exactement pourquoi il est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la capitale espagnole.

  • Une soirée record pour l’Espagne

    Pour sa deuxième apparition seulement, et sa première titularisation à ce niveau, le joueur de 21 ans a livré une prestation offensive dévastatrice lors de l’avant-dernier match de qualification de l’Espagne pour l’Euro U21 2027. Il est devenu le premier joueur de l’histoire à inscrire cinq buts dans un même match avec l’Espagne U21, gravant immédiatement son nom dans les livres des records de la sélection.

    En plus de cette moisson historique, l’attaquant a également délivré deux passes décisives pour contribuer à cette large correction. Même si les difficultés de l’adversaire doivent être prises en compte, l’efficacité impressionnante de la performance d’Espi a mis en lumière son remarquable sens du but dans la surface et son sens naturel de l’anticipation.


  • Regardez l’extrait vidéo



  • Espi savoure un cap spécial

    S’exprimant après son exploit record, le jeune attaquant a affiché sa joie. « La vérité, c’est que c’est une soirée spéciale », a déclaré Espi au site officiel de la Fédération espagnole. « Je voulais vraiment être ici, aider l’équipe, et je suis très heureux. »

    Le talent du Real Madrid a également éclairé son approche tactique face à une défense de Saint-Marin très regroupée. « Nous sommes venus ici avec la motivation de gagner et nous nous sommes battus jusqu’à la fin », a-t-il ajouté. « Nous savions que nous allions être dans la surface, j’étais prêt pour n’importe quel rebond, n’importe quel moment, et j’étais là. »

    L’avant-centre a décrit la réaction de ses coéquipiers comme une source de « fierté » et a partagé le mérite avec eux, avant de dédier ce cap à sa famille et à ses amis. Le sélectionneur de l’Espagne Espoirs David Gordo s’est montré tout aussi satisfait de l’impact global de son attaquant, soulignant qu’Espi avait répondu présent en « marquant des buts et en aidant aussi ses coéquipiers à marquer ».

    Cette performance historique en sélection prolonge l’impressionnante série du jeune joueur. Malgré seulement 26 minutes de jeu sur les huit premiers matches du Real Madrid cette saison, il a déjà prouvé qu’il pouvait être décisif en club.

    Ses interventions tardives contre l’Espanyol et Elche ont directement rapporté quatre points au Real Madrid. S’il s’appuie davantage sur son sens du placement que sur une technique irréprochable, sa capacité à mobiliser les défenseurs et à punir sans pitié les ballons qui traînent fait de lui un atout unique pour son entraîneur.

    Personne ne s’attend à voir le joueur de 21 ans déloger Kylian Mbappe du onze de départ de sitôt. Cependant, son efficacité implacable offre à Jose Mourinho une alternative redoutable lorsqu’il cherche des buts cruciaux en fin de match.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Décrocher une qualification européenne

    Avant de revenir dans la capitale espagnole, Espi et ses coéquipiers de l’équipe d’Espagne Espoirs affronteront la Roumanie pour conclure cette trêve internationale. La sélection visera à assurer officiellement sa qualification pour le tournoi de l’an prochain, qui doit être coorganisé par l’Albanie et la Serbie.

    Après ses obligations internationales, le défi pour le jeune Espagnol sera de tirer le maximum de ses opportunités limitées en club. À mesure que la saison avancera et que l’enchaînement des matches s’intensifiera, le Real Madrid aura probablement besoin de faire appel à son prédateur de la surface pour faire sauter des défenses regroupées.