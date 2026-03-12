Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
VIDÉO : Le jeune joueur du Real Madrid partage un moment émouvant avec son père après ses débuts en Ligue des champions, où il a récupéré le maillot de Bernardo Silva

Manuel Angel a fait des débuts dignes d'un conte de fées en Ligue des champions avec le Real Madrid contre Manchester City, couronnés par un moment émouvant avec son père. Le milieu de terrain de 21 ans a fait ses débuts européens au Santiago Bernabeu avant de recevoir un souvenir prestigieux de la part d'une superstar de City.

  • Une soirée mémorable au Bernabeu

    L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a réaffirmé son engagement envers le centre de formation du club en offrant à Angel des débuts mémorables en Ligue des champions. Le joueur issu du centre de formation du Castilla est entré en jeu à la 76e minute lors de la victoire 3-0 des Merengues contre Manchester City, remplaçant Thiago Pitarch sous les acclamations du public local.

    Le milieu de terrain de 21 ans, longtemps considéré comme l'un des joyaux de l'académie de Valdebebas, a fait preuve d'un immense sang-froid face à l'équipe de Pep Guardiola. Son apparition a marqué une étape importante pour le capitaine du Castilla, qui est passé du statut de leader de l'équipe réserve à celui de véritable option pour l'équipe première sous la houlette d'Arbeloa.

    Le moment le plus émouvant de la soirée s'est produit après le match, lorsque Angel a retrouvé son père dans les tribunes. Les deux hommes se sont embrassés en larmes, une scène qui est rapidement devenue virale, capturant l'émotion humaine brute derrière une percée professionnelle.

  • Regardez le clip

  • Fierté et sacrifice sur la ligne de touche

    S'adressant à DAZN après le coup de sifflet final, le père d'Angel a eu du mal à retenir ses larmes en évoquant le parcours de son fils. « C'est une grande source de fierté », a-t-il déclaré. « Il s'est battu pendant longtemps, et il a enfin atteint son objectif. Maintenant, je lui demande de continuer à travailler comme il l'a fait depuis qu'il est petit. Il a réalisé son rêve, et maintenant il doit continuer à travailler pour connaître encore plus de succès. Il a déjà reçu sa récompense ; maintenant, il doit poursuivre son combat, celui pour lequel il travaille depuis longtemps afin d'atteindre ses objectifs. Je l'aime beaucoup. Il est venu à Madrid quand il était petit, et que cela vous plaise ou non, perdre un enfant fait mal. »

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    La confiance à Valdebebas

    L'intégration d'Angel dans l'équipe senior souligne le renforcement des liens entre le centre de formation et l'équipe première. En effet, la connaissance qu'Arbeloa a d'Angel depuis leur collaboration au Castilla a joué un rôle déterminant dans sa promotion au sein de l'équipe de Ligue des champions. En associant des stars mondiales confirmées à des jeunes diplômés ambitieux comme Angel et Pitarch, Madrid s'assure un avenir durable tout en restant compétitif.

    Angel a disputé trois matches avec l'équipe première du Real Madrid toutes compétitions confondues cette saison. Les Merengues affronteront prochainement Elche en Liga.

