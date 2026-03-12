VIDÉO : Le jeune joueur du Real Madrid partage un moment émouvant avec son père après ses débuts en Ligue des champions, où il a récupéré le maillot de Bernardo Silva

L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a réaffirmé son engagement envers le centre de formation du club en offrant à Angel des débuts mémorables en Ligue des champions. Le joueur issu du centre de formation du Castilla est entré en jeu à la 76e minute lors de la victoire 3-0 des Merengues contre Manchester City, remplaçant Thiago Pitarch sous les acclamations du public local.

Le milieu de terrain de 21 ans, longtemps considéré comme l'un des joyaux de l'académie de Valdebebas, a fait preuve d'un immense sang-froid face à l'équipe de Pep Guardiola. Son apparition a marqué une étape importante pour le capitaine du Castilla, qui est passé du statut de leader de l'équipe réserve à celui de véritable option pour l'équipe première sous la houlette d'Arbeloa.

Le moment le plus émouvant de la soirée s'est produit après le match, lorsque Angel a retrouvé son père dans les tribunes. Les deux hommes se sont embrassés en larmes, une scène qui est rapidement devenue virale, capturant l'émotion humaine brute derrière une percée professionnelle.