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Vidéo : le génie de Yamal entraîne le déluge catalan, le Barça se révolte et écrase Galatasaray

Match report
Galatasaray vs FC Barcelone
Galatasaray
FC Barcelone
Ligue des Champions
L. Yamal
Turquie
Espagne

La magie du Barça ne s'arrête pas

Le Barça a signé un large succès sur la pelouse de Galatasaray (4-1), lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes mardi soir dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, après que le club catalan a renversé son retard pour s'imposer largement grâce à son sursaut offensif après la pause et au brio de sa jeune star Lamine Yamal, qui a fait la différence par ses déplacements et ses passes décisives.

Alexey Batrakov a ouvert le score pour Galatasaray à la 28e minute, avant que João Cancelo n'égalise pour Barcelone à la 43e minute, la première période s'achevant sur un score de parité (1-1). En seconde période, Fermín López a inscrit le deuxième but du club catalan à la 50e minute, puis Anthony Gordon a ajouté le troisième à la 53e minute, avant que le remplaçant Karim Adeyemi ne complète ce quadruplé à la 66e minute.

Avec ce succès, Barcelone porte son total à 6 points, après avoir décroché sa deuxième victoire dans la phase de ligue de la Ligue des champions, poursuivant ainsi son excellent début de parcours dans la compétition continentale, tandis que Galatasaray reste sans le moindre point après deux défaites lors des deux premières journées.

  • Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Galatasaray crée la surprise face au Barça

    Barcelone a entamé la rencontre avec une nette possession du ballon et des tentatives d'imposer son style offensif, en s'appuyant sur des mouvements rapides dans le dernier tiers et en cherchant les espaces dans la défense de Galatasaray. Le club turc a toutefois géré la pression catalane en misant sur les contre-attaques, tentant d'exploiter les espaces apparaissant derrière les joueurs barcelonais lors de leurs projections vers l'avant.

    Malgré la possession de Barcelone, Galatasaray a réussi à porter un coup inattendu aux maîtres des lieux, Aleksey Batrakov ouvrant le score à la 28e minute d'une frappe de l'extérieur de la surface qui a heurté le pied de Cancelo et changé de direction avant de finir au fond des filets. De quoi placer Barcelone sous pression très tôt dans la partie et l'obliger à multiplier ses tentatives pour revenir dans le match avant la fin de la première période.

    Après ce but, Barcelone a tenté de retrouver rapidement son équilibre et d'accentuer la pression sur la défense de Galatasaray, tandis que le club turc continuait de chercher de nouvelles occasions par le biais des contre-attaques, profitant des espaces laissés libres. Les minutes suivantes ont ainsi pris un tour très disputé, le club catalan cherchant à égaliser avant de rejoindre les vestiaires.



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    La technologie vidéo gâche la joie de Galatasaray

    La 34e minute a été marquée par un fait de jeu déterminant dans cette première période, lorsque Galatasaray a cru avoir creusé l'écart grâce à un deuxième but, à la suite d'un corner repris de la tête par Victor Osimhen, le ballon touchant ensuite Albert Yilmaz avant de terminer au fond des filets.

    Mais la joie du club turc fut de courte durée : l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) est intervenue pour revoir l'action, et le but a finalement été refusé pour hors-jeu. Le Barça a ainsi conservé son avantage d'un but, laissant la rencontre ouverte à tous les scénarios avant la fin de la première période.

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    Cancelo relance Barcelone dans le match

    Le Barça a poursuivi ses tentatives offensives à la recherche de l'égalisation, jusqu'à ce que Joao Cancelo parvienne à ramener le club catalan dans le match à la 43e minute, en profitant d'un centre de Dani Olmo pour envoyer le ballon au fond des filets d'une seule touche, offrant ainsi aux locaux le but égalisateur à un moment important, juste avant la fin de la première période.

    Le but de Cancelo a donné un véritable coup de fouet moral au Barça, qui avait eu du mal à se montrer dangereux devant le but adverse malgré sa possession du ballon, tandis que le but annulé du Galatasaray, le deuxième, a constitué un tournant important dans le déroulement de la première mi-temps, achevée sur un score de parité 1-1. La rencontre repart donc de zéro au coup d'envoi de la seconde période.

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    Yamal, héros du sursaut catalan

    Le Barça a entamé la seconde période avec une forte pression offensive et a réussi à concrétiser sa domination par le but de l'avantage à la 50e minute, après que Lamine Yamal a adressé un superbe centre dans la surface de réparation, sur lequel Fermin Lopez s'est élevé pour placer une tête au fond des filets, permettant au club catalan de renverser le score à 2-1 en quelques minutes seulement après le début de la période.

    Barcelone n'a pas laissé le temps à son adversaire de reprendre son souffle, puisque Yamal est revenu à la charge trois minutes plus tard pour signer un geste technique remarquable dans la surface de réparation, après avoir dribblé un défenseur de Galatasaray avant de transmettre le ballon à Gordon, qui l'a expédié dans les filets, inscrivant le troisième but à la 53e minute. L'équipe turque s'est alors retrouvée face à une mission difficile pour revenir dans la rencontre.



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    Ademi conclut le festival de buts

    La supériorité catalane s'est poursuivie jusqu'à ce que le remplaçant Karim Adeyemi ajoute le quatrième but de Barcelone à la 66e minute, après une nouvelle passe de Lamine Yamal que Gabriel Jesus n'a pas réussi à contrôler, le ballon parvenant alors au joueur allemand qui l'a expédié directement au fond des filets, confirmant la large domination des visiteurs.

    Après ce quatrième but, Barcelone a conservé la maîtrise du ballon et a menacé les buts du club turc à plusieurs reprises, sans parvenir toutefois à aggraver la marque, tandis que l'entraîneur allemand Hansi Flick procédait à ses changements afin de ménager certains de ses cadres, rassuré sur le résultat de la rencontre.

    En face, Galatasaray a totalement disparu en seconde période, son apport offensif s'étant étiolé sans qu'il ne parvienne à créer un réel danger devant le but de Barcelone. Le club turc a également souffert défensivement face au pressing continu et à la vitesse des mouvements catalans, se retrouvant incapable de stopper les attaques successives, avant de finir par céder devant le déferlement offensif de Barcelone.



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