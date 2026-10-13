Le Barça a signé un large succès sur la pelouse de Galatasaray (4-1), lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes mardi soir dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, après que le club catalan a renversé son retard pour s'imposer largement grâce à son sursaut offensif après la pause et au brio de sa jeune star Lamine Yamal, qui a fait la différence par ses déplacements et ses passes décisives.

Alexey Batrakov a ouvert le score pour Galatasaray à la 28e minute, avant que João Cancelo n'égalise pour Barcelone à la 43e minute, la première période s'achevant sur un score de parité (1-1). En seconde période, Fermín López a inscrit le deuxième but du club catalan à la 50e minute, puis Anthony Gordon a ajouté le troisième à la 53e minute, avant que le remplaçant Karim Adeyemi ne complète ce quadruplé à la 66e minute.

Avec ce succès, Barcelone porte son total à 6 points, après avoir décroché sa deuxième victoire dans la phase de ligue de la Ligue des champions, poursuivant ainsi son excellent début de parcours dans la compétition continentale, tandis que Galatasaray reste sans le moindre point après deux défaites lors des deux premières journées.