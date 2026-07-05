VIDÉO : Le gardien paraguayen Orlando Gills a lancé le ballon en direction de Kylian Mbappé après que l’attaquant français a refusé de lui serrer la main, mettant ainsi fin à un incident qui a émaillé un match de la Coupe du monde

La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à un penalty transformé par Mbappé à la 70e minute à Philadelphie. L'attaquant a converti le penalty avec sang-froid lors d'un match marqué par des duels physiques et une agressivité tactique.

Ce but a fait monter la tension sur le terrain, Kylian Mbappé semblant narguer le gardien paraguayen Gill après avoir marqué. Le jeu physique du Paraguay s’est particulièrement concentré sur le capitaine français, qui a été victime de nombreuses fautes et provocations tout au long de la rencontre, bien que l’équipe sud-américaine n’ait écopé d’aucun carton.

La tension a culminé après le coup de sifflet final : Gill a tendu la main vers Mbappé, qui l’a ignorée. Le gardien a alors lancé le ballon dans le dos de l’attaquant, provoquant une échauffourée impliquant joueurs et membres des deux staffs techniques.