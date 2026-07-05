Traduit par
VIDÉO : Le gardien paraguayen Orlando Gill a lancé le ballon en direction de Kylian Mbappé après que l’attaquant français a refusé de lui serrer la main, puis la star tricolore a réglé un affrontement tendu lors de la Coupe du monde
Le penalty de Mbappé a tranché un match très disputé.
La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde grâce à un penalty transformé par Mbappé à la 70e minute à Philadelphie. L'attaquant a converti le penalty avec sang-froid lors d'un match marqué par des duels physiques et une agressivité tactique.
Ce but a fait monter la tension sur le terrain, Kylian Mbappé semblant narguer le gardien paraguayen Gill après avoir marqué. Le jeu physique du Paraguay s’est particulièrement concentré sur le capitaine français, qui a été victime de nombreuses fautes et provocations tout au long de la rencontre, bien que l’équipe sud-américaine n’ait écopé d’aucun carton.
La tension est montée d’un cran après le coup de sifflet final : Gill a tendu la main vers Mbappé, qui l’a ignorée. Le gardien a alors lancé le ballon dans le dos de l’attaquant, provoquant une échauffourée impliquant joueurs et membres des deux staffs techniques.
Visionnez l'extrait
Gill explique sa réaction
Gill est revenu sur l’incident survenu après la rencontre, expliquant les raisons de sa réaction au coup de sifflet final. Le gardien a expliqué s’être d’abord approché de Mbappé pour le féliciter, avant de perdre son sang-froid lorsque l’attaquant a ignoré son geste.
« Je lui ai tendu la main pour le féliciter, mais il m’a ignoré », a déclaré Gill, cité par le Daily Mail. « Évidemment, je me suis laissé emporter par l’émotion, mais c’est tout ce que j’ai fait. Après ça, je me suis calmé. Je voulais simplement les féliciter. La vérité, c’est qu’ils ont réalisé un excellent parcours et qu’ils sont les favoris pour le titre de champions du monde.
« Dès le départ, nous avions décidé de nous imposer sur le terrain, de jouer dur », a ajouté Gill au sujet de l’approche agressive du Paraguay. « Si le ballon passe, l’adversaire, lui, ne passe pas. Et, honnêtement, je pense que l’équipe s’en est bien sortie. »
- Getty Images Sport
La France se tourne maintenant vers les quarts de finale.
La France se concentre désormais sur les quarts de finale : l'équipe de Didier Deschamps affrontera le Maroc jeudi au Boston Stadium. De son côté, le Paraguay a été éliminé de la compétition malgré une lutte acharnée face à l'un des favoris du tournoi.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles