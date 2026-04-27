VIDÉO : Le gardien du Real Saragosse a complètement perdu son sang-froid et asséné un coup de poing au visage d’un adversaire après son expulsion

Après la victoire 1-0 d’Huesca, acquise grâce à un but d’Oscar Sielva, le gardien Andrada a exprimé des remords sincères. « Je suis vraiment désolé pour ce qui s’est passé, a-t-il déclaré. Cette image n’est pas bonne pour le club, les supporters, ni pour un professionnel comme moi. »

Le gardien vétéran, qui assure n’avoir reçu qu’un seul carton rouge auparavant, pour une sortie hors de la surface, a reconnu la gravité de la situation. « Je tiens aussi à m’excuser auprès de Jorge Pulido car nous sommes collègues, et honnêtement, c’était ma faute, j’ai perdu ma concentration à ce moment-là, et bien, je suis prêt à assumer toutes les conséquences que la Ligue pourrait me donner », a-t-il ajouté.