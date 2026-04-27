La lutte pour le maintien entre Saragosse et Huesca a tourné au drame dans le temps additionnel lorsque Andrada a déclenché l’une des bagarres les plus choquantes jamais vues dans le football espagnol. Déjà sous haute pression en raison de leur classement, les deux équipes ont laissé la tension monter en ébullition lors d’une fin de match frénétique où l’esprit sportif a été balayé. Le gardien argentin de 35 ans, actuellement prêté par le club mexicain de Monterrey, a d’abord écopé d’un deuxième carton jaune pour avoir bousculé Jorge Pulido dans les dernières minutes du match. Au lieu de regagner les vestiaires, Andrada s’est rué vers le capitaine de Huesca et lui a asséné un coup de poing au visage, déclenchant une bagarre générale.
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VIDÉO : Le gardien du Real Saragosse a complètement perdu son sang-froid et asséné un coup de poing au visage d’un adversaire après son expulsion
Le chaos a éclaté lors du derby aragonais.
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Andrada présente des excuses officielles
Après la victoire 1-0 d’Huesca, acquise grâce à un but d’Oscar Sielva, le gardien Andrada a exprimé des remords sincères. « Je suis vraiment désolé pour ce qui s’est passé, a-t-il déclaré. Cette image n’est pas bonne pour le club, les supporters, ni pour un professionnel comme moi. »
Le gardien vétéran, qui assure n’avoir reçu qu’un seul carton rouge auparavant, pour une sortie hors de la surface, a reconnu la gravité de la situation. « Je tiens aussi à m’excuser auprès de Jorge Pulido car nous sommes collègues, et honnêtement, c’était ma faute, j’ai perdu ma concentration à ce moment-là, et bien, je suis prêt à assumer toutes les conséquences que la Ligue pourrait me donner », a-t-il ajouté.
- (C)Getty Images
Les entraîneurs réagissent aux conséquences du derby.
José Luis, l’entraîneur de Huesca, est revenu sur la conclusion amer d’un match qui devait célébrer le football aragonais. « C’est difficile à expliquer. Je pense que c'est une perte totale de contrôle », a-t-il déclaré. « Je peux me mettre à leur place, vu l'enjeu et tout ça. Mais c'est injustifiable. C'est déplorable. Ça devait être une fête du football aragonais. J'aimerais que les gens parlent du match, même s'il était déplorable, avec peu de jeu mais beaucoup d'efforts. »
Son homologue de Saragosse, David Navarro, a fait écho à ces propos en présentant ses excuses pour le comportement de ses joueurs, alors que le club s’attend à purger plusieurs matchs de suspension. « Il y a des limites à ne pas franchir », a-t-il rappelé, alors que les deux formations restent engagées dans une lutte désespérée contre la relégation, avec seulement cinq rencontres encore au programme.