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Vidéo : le gardien du PSG Matvey Safonov s’effondre pendant l’échauffement avant le match contre Lille
Coup de tonnerre au Stade Pierre-Mauroy
Les préparatifs du Paris Saint-Germain pour son affrontement crucial de Ligue 1 contre Lille ont été perturbés mercredi lorsque le gardien Matvey Safonov s'est effondré pendant l'échauffement d'avant-match. L'incident s'est produit alors que le onze de départ effectuait ses derniers exercices sur la pelouse, suscitant une vive inquiétude aussi bien chez le staff technique que chez les supporters.
Les premiers rapports en provenance du stade indiquent que l'effondrement n'était pas un malaise spontané, mais plutôt le résultat d'un choc physique. Selon des informations de Foot Mercato, le gardien russe est entré en collision avec son entraîneur des gardiens lors d'exercices de routine.
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Réponse médicale immédiate
La scène a été décrite comme particulièrement inquiétante par les témoins, Safonov ne se relevant pas immédiatement. Des images diffusées sur les réseaux sociaux et des témoignages ont mis en évidence la tension dans l’air alors que l’effectif du PSG observait la scène.
Un observateur a souligné la gravité de la situation, évoquant le choc qu’a subi Matvey Safonov pendant l’échauffement d’avant-match du PSG, tout en exprimant son inquiétude quant à l’état immédiat du joueur.
Malgré le caractère effrayant de cette chute, le staff médical ne l’a pas immédiatement écarté de la rencontre. Il a continué à surveiller son état dans le vestiaire afin de déterminer s’il avait subi une commotion cérébrale ou toute autre blessure qui l’empêcherait de jouer.
Des plans de secours sont en place
Alors que le staff médical s’occupait de Safonov, le staff technique du PSG a dû réagir rapidement pour se préparer à un éventuel changement dans la composition. Luis Enrique et ses adjoints ont été vus en train de discuter de la situation sur la touche à l’approche du coup d’envoi. L’incertitude autour de l’état de santé de Safonov signifiait que les gardiens remplaçants devaient accélérer leur propre préparation.
L’effet domino de la blessure s’est fait sentir pendant toute la séance d’échauffement, alors que d’autres joueurs ont été vus en train de regarder vers la zone médicale. D’autres gardiens, comme Lucas Chevalier, ont intensifié leur échauffement afin d’être prêts à entrer sur le terrain si Safonov était jugé inapte à jouer. Cependant, ces inquiétudes ont finalement été dissipées, Safonov s’étant remis à temps et ayant débuté le match normalement.
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