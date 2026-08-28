Vidéo : le gardien du PSG Matvey Safonov s’effondre pendant l’échauffement avant le match contre Lille

La scène a été décrite comme particulièrement inquiétante par les témoins, Safonov ne se relevant pas immédiatement. Des images diffusées sur les réseaux sociaux et des témoignages ont mis en évidence la tension dans l’air alors que l’effectif du PSG observait la scène.

Un observateur a souligné la gravité de la situation, évoquant le choc qu’a subi Matvey Safonov pendant l’échauffement d’avant-match du PSG, tout en exprimant son inquiétude quant à l’état immédiat du joueur.

Malgré le caractère effrayant de cette chute, le staff médical ne l’a pas immédiatement écarté de la rencontre. Il a continué à surveiller son état dans le vestiaire afin de déterminer s’il avait subi une commotion cérébrale ou toute autre blessure qui l’empêcherait de jouer.