Le Real Madrid a ouvert le score à la 14e minute, lorsque l'attaquant français Mbappe a repris victorieusement une passe incisive de Brahim Diaz pour donner l'avantage aux hôtes.

Le désastre a ensuite frappé l'Inter à la 23e minute, alors que l'équipe tentait de relancer depuis l'arrière. Martinez a contrôlé une passe juste devant son propre but, permettant à Federico Valverde de venir le presser agressivement. Le milieu madrilène a réussi à déposséder le gardien de l'Inter du ballon, envoyant celui-ci directement au fond des filets pour doubler l'avantage du géant espagnol.