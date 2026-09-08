Getty Images Sport
Traduit par
VIDÉO : le gardien de l’Inter Josep Martinez commet une énorme bourde cauchemardesque en Ligue des champions contre le Real Madrid
Madrid profite d’une erreur du gardien de l’Inter
Le gardien de l'Inter Martinez a vécu une soirée cauchemardesque au Santiago Bernabéu après avoir commis une erreur coûteuse lors de leur match de phase de ligue de la Ligue des champions contre le Real Madrid. L'Inter s'est retrouvé mené tôt dans la rencontre avant que le gardien espagnol n'offre au Real Madrid une avance confortable de deux buts devant son public.
Regardez l’extrait
Valverde punit une erreur défensive catastrophique
Le Real Madrid a ouvert le score à la 14e minute, lorsque l'attaquant français Mbappe a repris victorieusement une passe incisive de Brahim Diaz pour donner l'avantage aux hôtes.
Le désastre a ensuite frappé l'Inter à la 23e minute, alors que l'équipe tentait de relancer depuis l'arrière. Martinez a contrôlé une passe juste devant son propre but, permettant à Federico Valverde de venir le presser agressivement. Le milieu madrilène a réussi à déposséder le gardien de l'Inter du ballon, envoyant celui-ci directement au fond des filets pour doubler l'avantage du géant espagnol.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid maîtrise les débats à mesure que le match se poursuit
Le Real Madrid mène largement 2-0 face à l’Inter alors que ce match de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit encore au Santiago Bernabeu. L’Inter doit réaliser un exploit monumental et opérer un spectaculaire retournement tactique s’il veut arracher un résultat positif de son déplacement dans la capitale espagnole. Le club doit trouver un moyen de revenir dans le match malgré ces revers précoces.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles