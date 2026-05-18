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VIDÉO : Le fils de Ronald Koeman, gardien de but, marque un penalty et sauve Telstar de la relégation en Eredivisie
Les grands moments de nos buteurs en Eredivisie
Dans une scène évoquant les célèbres buts de son père sous les couleurs de Barcelone et des Pays-Bas, Koeman Jr. s’est mué en héros de Telstar lors de l’ultime rencontre de la saison.
Face à un match décisif contre Volendam, également en difficulté, le gardien savait qu’un seul résultat positif pourrait éviter à son équipe les redoutables barrages de relégation.
L’après-midi commençait pourtant comme un cauchemar : dès la première minute, Anthony Descotte ouvrait le score pour Volendam. Mais Telstar montrait une résilience remarquable et, juste avant la mi-temps, Danny Bakker égalisait (1-1).
Un tir au but à haut risque
Le véritable rebondissement s'est produit à la 88^e minute. Alors que le score était bloqué à 1-1 et que la menace d'une relégation planait, Telstar s'est vu accorder un penalty en fin de match.
Dans un geste surprenant, son gardien a traversé tout le terrain pour prendre ses responsabilités, sachant qu'un raté aurait pu laisser son but grand ouvert à une contre-attaque fatale.
Froid comme un iceberg, le gardien vétéran a transformé la sentence avec conviction.
Cette victoire 2-1 assure le maintien de Telstar et envoie Volendam en barrages, où il affrontera Willem II, formation de deuxième division, pour une place en Eredivisie la saison prochaine.
Un adieu parfait pour Koeman ?
Ce but pourrait être le dernier cadeau aux supporters, alors que l’avenir du gardien fait l’objet de vives spéculations. Après la rencontre, l’homme du match a laissé entendre qu’il pourrait chercher un nouveau défi ailleurs. « La plus belle fin que l’on puisse imaginer », a déclaré Koeman Jr. après la rencontre.
« Je suis extrêmement reconnaissant envers le club, et je pense qu’il me le rend bien. C’est peut-être la fin, ou peut-être pas. » Après 160 matchs sous ces couleurs, son premier but est intervenu au moment le plus symbolique.
Cet exploit intervient à un moment chargé d’émotion, alors que son père se prépare à prendre les rênes de l’équipe nationale des Pays-Bas en vue de la Coupe du monde 2026. L’ancien coach d’Everton et de Southampton pourra se montrer fier du sang-froid dont son fils a fait preuve sous une pression nationale immense.
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L'équipe espagnole tourne autour
Ses performances n’ont pas passé inaperçues et, selon plusieurs sources, un transfert en Espagne se profile. D’après Voetbal International, le Real Valladolid serait en pole position pour s’attacher ses services, le club souhaitant renforcer son effectif avec des talents issus de l’Eredivisie.
Le club espagnol a déjà finalisé les arrivées de Robin van Duiven et Kaj de Rooij, et considère désormais Koeman comme sa priorité.
Un transfert en Segunda División marquerait un retour dans le pays où son père est devenu une icône. Bien que plusieurs clubs de l’Eredivisie et même des formations asiatiques se soient manifestés, l’idée d’une aventure en Espagne s’impose comme l’option la plus séduisante pour le gardien, qui réfléchit à la suite de sa carrière.