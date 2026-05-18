VIDÉO : Le fils de Ronald Koeman, gardien de but, marque un penalty et sauve Telstar de la relégation en Eredivisie

Dans une scène évoquant les célèbres buts de son père sous les couleurs de Barcelone et des Pays-Bas, Koeman Jr. s’est mué en héros de Telstar lors de l’ultime rencontre de la saison.

Face à un match décisif contre Volendam, également en difficulté, le gardien savait qu’un seul résultat positif pourrait éviter à son équipe les redoutables barrages de relégation.

L’après-midi commençait pourtant comme un cauchemar : dès la première minute, Anthony Descotte ouvrait le score pour Volendam. Mais Telstar montrait une résilience remarquable et, juste avant la mi-temps, Danny Bakker égalisait (1-1).