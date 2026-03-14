VIDÉO : Le fils de Cristiano Ronaldo pique une crise sur le terrain après avoir été remplacé lors d'un match des jeunes d'Al-Nassr, après avoir été bousculé par un adversaire et reçu un carton de l'arbitre

Indépendamment du comportement de son fils, les supporters attendent désormais de connaître les dernières nouvelles concernant Cristiano Ronaldo. L'attaquant d'Al-Nassr est à Madrid pour se remettre d'une blessure musculaire contractée le 28 février lors de la victoire 2-0 de son équipe contre Al-Fayha. Sa frustration d'être sur la touche est aggravée par le fait qu'il est devancé par Ivan Toney et l'attaquant d'Al-Qadisiyah Julian Quinones dans la course au Soulier d'or de la SPL, l'ancien attaquant de Brentford Toney ayant atteint les 25 buts cette saison. Quinones, quant à lui, est bloqué à 24 buts, Ronaldo comptant trois de moins avec 21 buts. Indépendamment de la course au titre de meilleur buteur, Al-Nassr occupe actuellement la tête du classement, avec deux points d'avance sur Al-Ahli, deuxième, alors que le Portugais vise son premier titre de champion depuis son arrivée en Arabie saoudite en 2023.