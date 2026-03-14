L'incident a commencé lorsque le staff technique d'Al-Nassr a décidé de remplacer le joueur. Alors qu'il quittait le terrain dans le cadre de ce remplacement, Ronaldo Jr a continué à faire des gestes de colère et à protester envers l'arbitre. La réaction de l'arbitre a été immédiate : l'attaquant s'est vu infliger un carton jaune pour conduite antisportive alors qu'il se dirigeait vers la zone technique après avoir été bousculé par un adversaire agacé.
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VIDÉO : Le fils de Cristiano Ronaldo pique une crise sur le terrain après avoir été remplacé lors d'un match des jeunes d'Al-Nassr, après avoir été bousculé par un adversaire et reçu un carton de l'arbitre
Remplacement et carton jaune
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Vif débat sur les réseaux sociaux
Comme on pouvait s'y attendre, la vidéo de l'incident est devenue virale et a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux, suscitant des avis partagés parmi les fans. Beaucoup ont estimé que le fils de Cristiano devait garder son calme et se comporter de manière plus professionnelle, soulignant que ce genre d'éclat pouvait nuire à son développement et à son image publique à long terme. D'un autre côté, certains fans ont estimé que la réaction du jeune joueur n'était pas disproportionnée, interprétant cette manifestation de frustration comme une preuve de la compétitivité et de la soif de victoire qui caractérisent sa famille.
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Ronaldo espère faire son retour pour redonner de l'espoir à Al-Nassr dans la course au titre
Indépendamment du comportement de son fils, les supporters attendent désormais de connaître les dernières nouvelles concernant Cristiano Ronaldo. L'attaquant d'Al-Nassr est à Madrid pour se remettre d'une blessure musculaire contractée le 28 février lors de la victoire 2-0 de son équipe contre Al-Fayha. Sa frustration d'être sur la touche est aggravée par le fait qu'il est devancé par Ivan Toney et l'attaquant d'Al-Qadisiyah Julian Quinones dans la course au Soulier d'or de la SPL, l'ancien attaquant de Brentford Toney ayant atteint les 25 buts cette saison. Quinones, quant à lui, est bloqué à 24 buts, Ronaldo comptant trois de moins avec 21 buts. Indépendamment de la course au titre de meilleur buteur, Al-Nassr occupe actuellement la tête du classement, avec deux points d'avance sur Al-Ahli, deuxième, alors que le Portugais vise son premier titre de champion depuis son arrivée en Arabie saoudite en 2023.