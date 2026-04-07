Getty Images Sport
Traduit par
VIDÉO : « Le fantôme de Jordi Alba était là ! » - Lionel Messi fait le buzz après une passe ratée inhabituelle lors du dernier match de l'Inter Miami
Un rare moment d'inattention
Alors que sa carrière est marquée par des passes chirurgicales et une vision du jeu hors du commun, Messi s'est retrouvé sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons après le match nul 2-2 de l'Inter Miami face à l'équipe du Texas. Lors de cette rencontre au Nu Stadium, le légendaire attaquant a commis une erreur momentanée en envoyant un ballon sur le flanc gauche dans un espace complètement vide. Alors que Messi cherchait à lancer une attaque, il a adressé une passe mesurée vers la ligne de touche, s'attendant à un débordement qui n'est jamais venu. Le ballon est sorti du terrain sans danger tandis que ses coéquipiers regardaient la scène, perplexes.
Dans l'esprit d'Alba
Ce moment étrange a immédiatement rappelé la longue collaboration entre Messi et le défenseur espagnol chevronné. Le commentateur du match a parfaitement résumé l'ambiance en plaisantant : « Le fantôme de Jordi Alba était là-bas », alors que le ballon roulait lentement vers l'espace laissé vacant par l'ancien arrière latéral. Alba, qui a partagé neuf années couronnées de trophées avec Messi à Barcelone avant de le rejoindre en Floride en 2023, a mis un terme à sa carrière professionnelle à la fin de l'année dernière. Cependant, il semble que près d'une décennie de complicité télépathique entre les deux hommes ait laissé à Messi des habitudes qui s'avèrent difficiles à perdre dans l'ère post-Alba.
Les fans réagissent à cette erreur due à la mémoire musculaire
Les supporters n'ont pas tardé à souligner que cette erreur était probablement due à une mémoire musculaire profondément ancrée plutôt qu'à un déclin de ses capacités. Les réseaux sociaux ont été inondés de réactions, un fan notant sur X que « Messi manque vraiment Alba », tandis qu'un autre suggérait que le capitaine avait simplement « oublié un instant qu'Alba avait pris sa retraite ». Ce sentiment a trouvé un écho dans tout l'espace numérique, les utilisateurs commentant que « la mémoire musculaire existe bel et bien » et plaisantant en disant que la superstar était « en train de faire des passes à des fantômes ».
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Ce match nul permet à l'Inter Miami de se maintenir à la quatrième place du classement, avec 11 points en six matches, à seulement deux points du leader, le Nashville SC. Messi et ses coéquipiers affronteront ensuite les New York Red Bulls dimanche.