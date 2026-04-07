VIDÉO : « Le fantôme de Jordi Alba était là ! » - Lionel Messi fait le buzz après une passe ratée inhabituelle lors du dernier match de l'Inter Miami

Alors que sa carrière est marquée par des passes chirurgicales et une vision du jeu hors du commun, Messi s'est retrouvé sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons après le match nul 2-2 de l'Inter Miami face à l'équipe du Texas. Lors de cette rencontre au Nu Stadium, le légendaire attaquant a commis une erreur momentanée en envoyant un ballon sur le flanc gauche dans un espace complètement vide. Alors que Messi cherchait à lancer une attaque, il a adressé une passe mesurée vers la ligne de touche, s'attendant à un débordement qui n'est jamais venu. Le ballon est sorti du terrain sans danger tandis que ses coéquipiers regardaient la scène, perplexes.