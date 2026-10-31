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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vidéo : le derby de la colère aux couleurs des Rossoneri, Milan corrige l'Inter sur le score de trois buts

Milan AC
Inter
Milan AC vs Inter
Serie A
Match report
Italie

Moreira enflamme San Siro

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Milan a imposé sa loi dans le derby de la colère, après avoir battu son rival de l'Inter sur le score de 3-1, dans une rencontre entamée sur un rythme fulgurant, avant de résister aux tentatives de retour et de préserver ainsi sa supériorité lors des dernières confrontations face aux Nerazzurri.

Milan a ouvert le score par l'intermédiaire de Christian Pulisic à la 4e minute, puis Adrien Rabiot a ajouté le deuxième but à la 10e minute, avant qu'Alessandro Bastoni ne réduise l'écart à la 22e minute.

Mais deux minutes avant la fin de la première période, l'homme de la soirée, le Belge Diego Moreira, est revenu pour inscrire lui-même le troisième but (44e), après avoir délivré deux passes décisives.

  • Choc précoce : deux buts dans les dix premières minutes

    Milan n'a pas attendu longtemps pour ouvrir le score. Dès la quatrième minute, Moreira s'est lancé sur le flanc droit et a débordé Carlos Augusto avec habileté avant d'adresser un centre précis que Christian Pulisic a repris de la tête pour l'envoyer au fond des filets, donnant l'avantage aux locaux.

    Six minutes plus tard seulement, Moreira est revenu pour offrir le deuxième but, après avoir joué un corner à deux qu'il a remis aux abords de la surface de réparation. Adrien Rabiot l'a alors repris d'une seule touche magnifique du pied gauche, envoyant le ballon dans le coin opposé, sous le regard médusé des joueurs de l'Inter.

    L'Inter a tenté de réduire l'écart rapidement, mais la tête de Yann Bisseck sur un corner à la 12e minute a trouvé le gardien Mike Maignan sur sa trajectoire, avant que Milan ne poursuive sa menace à travers les déplacements de Moreira, qui a semé le trouble dans la défense de l'Inter à plus d'une reprise.

    À lire aussi : Vidéo : un début d'une autre époque, Milan ravive le souvenir du derby de 1949

  • Bastoni fait repartir l'Inter, et Mkhitaryan prive Tottenham du nul

    L'Inter a commencé à retrouver progressivement son équilibre et, à la 22e minute, a réussi à réduire l'écart, après un corner de Hakan Çalhanoğlu vers le premier poteau, dévié de la tête par Manuel Akanji vers Alessandro Bastoni, qui a prolongé le ballon de la tête au fond des filets, ramenant le score à 2-1.

    Les Nerazzurri se sont rapprochés de l'égalisation à la 35e minute, lorsque Augusto a adressé un centre à ras de terre qui a trouvé Dejan Spence, qui a frappé de près, mais Maignan a sauvé son but d'un superbe réflexe, préservant l'avance de Milan.

    Deux minutes avant la fin de la première période, Moreira est revenu voler la vedette à nouveau, après avoir exécuté un coup franc de loin et logé habilement le ballon par-dessus le mur défensif dans les filets, inscrivant le troisième but de Milan et couronnant une soirée exceptionnelle avec deux passes décisives et un but.

    À lire aussi : après avoir visé Kahl, contre-attaque de Ballack contre le Bayern Munich

  • Les tentatives de l'Inter se heurtent à la défense de Milan

    La seconde période a débuté sans changement, et l'Inter a continué de chercher le chemin du retour, mais ses tentatives ont manqué de précision. À la 56e minute, Calhanoglu a adressé un centre dangereux vers le second poteau, mais Carlos Augusto n'a pas réussi à cadrer sa tête vers le but.

    Deux minutes plus tard, Moreira a été tout proche d'inscrire un nouveau but, après avoir envoyé un centre vers le second poteau, mais le ballon a dépassé Mosa pour parvenir à Rafael Ramos, qui n'a pas su en tirer pleinement profit.

    À la 65e minute, Rabiot s'est élevé sur un corner de Luka Modric, mais sa tête est passée au-dessus de la transversale, tandis que la défense de Milan a repoussé une tentative à bout portant de Nicolo Barella à la 67e minute. L'Inter a procédé à ses premiers changements à la 72e minute, avec les entrées de Piotr Zielinski et Henrikh Mkhitaryan à la place de Calhanoglu et Andy Diouf, dans le but de dynamiser le milieu et l'attaque.

    À lire aussi : United se rapproche de la zone de relégation, Carrick tiendra-t-il jusqu'au match face à la Roma ?

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  • Penalty annulé : Milan préserve sa victoire

    La 74e minute a été le théâtre d'une polémique dans la surface de réparation de l'AC Milan, après que l'arbitre a accordé un penalty à l'Inter pour une main sur Matteo Gabbia, à la suite d'un centre de Mkhitaryan. Mais l'assistance vidéo l'a rappelé pour revoir l'action, et il est revenu sur sa décision à la 75e minute après avoir constaté que le ballon avait heurté la poitrine du défenseur de l'AC Milan et non son bras.

    L'Inter a ensuite fait entrer plusieurs cartes offensives, avec les entrées d'Ange-Yoan Bonny et de Francesco Pio Esposito à la 82e minute, tandis que l'AC Milan procédait à des changements défensifs en incorporant Davide Bartesaghi et Senny Diarra à la 83e minute, et faisait également entrer Ardon Jashari à la place de Yunus Musah.

    Dans les dernières minutes, l'Inter a tenté de réduire l'écart, mais la défense de l'AC Milan a conservé sa solidité, et la rencontre s'est achevée sur une victoire des Rossoneri sur le score de 3-1, signant leur troisième succès lors des quatre derniers matches de championnat face à leur rival, et portant à 9 confrontations consécutives leur série d'invincibilité face à lui.

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