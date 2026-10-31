Milan a imposé sa loi dans le derby de la colère, après avoir battu son rival de l'Inter sur le score de 3-1, dans une rencontre entamée sur un rythme fulgurant, avant de résister aux tentatives de retour et de préserver ainsi sa supériorité lors des dernières confrontations face aux Nerazzurri.

Milan a ouvert le score par l'intermédiaire de Christian Pulisic à la 4e minute, puis Adrien Rabiot a ajouté le deuxième but à la 10e minute, avant qu'Alessandro Bastoni ne réduise l'écart à la 22e minute.

Mais deux minutes avant la fin de la première période, l'homme de la soirée, le Belge Diego Moreira, est revenu pour inscrire lui-même le troisième but (44e), après avoir délivré deux passes décisives.