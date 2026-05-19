VIDÉO : Le coup d’envoi des festivités est donné. Les supporters d’Arsenal convergent vers l’Emirates Stadium pour célébrer avec ferveur le titre de Premier League, drapeaux et fumigènes en main

L'équipe tenace de Mikel Arteta a été sacrée championne depuis son canapé, Manchester City ayant laissé filer des points cruciaux. Les hommes de Pep Guardiola ont été tenus en échec 1-1 par Bournemouth au Vitality Stadium, un résultat qui laisse les champions en titre à quatre points des Gunners alors qu'il ne reste plus qu'un match à disputer. Le jeune Français Eli Junior Kroupi a ouvert le score d’une frappe fulgurante, et si Erling Haaland a égalisé tardivement pour les Citizens, cela n’a pas suffi. Ce faux pas a offert à Arsenal le titre tant convoité, confirmant son statut de champion tout en mettant fin à la domination nationale de Guardiola sans attendre le suspense d’un dernier jour de championnat.