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VIDÉO : Le coup d’envoi des festivités est donné. Les supporters d’Arsenal convergent vers l’Emirates Stadium pour célébrer avec ferveur le titre de Premier League, drapeaux et fumigènes en main
Une ambiance de folie à l'Emirates
Les réseaux sociaux ont diffusé de nombreuses vidéos montrant des supporters d’Arsenal se ruant vers l’Emirates Stadium pour savourer leur triomphe historique. Les images spectaculaires montrent une marée de fans en liesse, illuminant le ciel nocturne du nord de Londres avec des fumigènes rouges, chantant à l’unisson et agitant fièrement les drapeaux du club pour célébrer cet exploit historique. Ces séquences virales capturent l’ambiance électrique d’une foule en extase, massée dans toute la capitale. Cette fête de rue spontanée marque officiellement la fin d’une longue attente pour un titre national.
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City s’est incliné à Bournemouth
L'équipe tenace de Mikel Arteta a été sacrée championne depuis son canapé, Manchester City ayant laissé filer des points cruciaux. Les hommes de Pep Guardiola ont été tenus en échec 1-1 par Bournemouth au Vitality Stadium, un résultat qui laisse les champions en titre à quatre points des Gunners alors qu'il ne reste plus qu'un match à disputer. Le jeune Français Eli Junior Kroupi a ouvert le score d’une frappe fulgurante, et si Erling Haaland a égalisé tardivement pour les Citizens, cela n’a pas suffi. Ce faux pas a offert à Arsenal le titre tant convoité, confirmant son statut de champion tout en mettant fin à la domination nationale de Guardiola sans attendre le suspense d’un dernier jour de championnat.
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Après 22 ans d’attente, l’heure est enfin venue.
Ce sacre historique met fin à une attente de 22 ans pour un nouveau titre de champion. Le dernier succès du club remontait à la saison 2003-2004, lorsque la mythique équipe des « Invincibles », emmenée par Arsène Wenger, avait conclu le championnat invaincue. Des générations de supporters ont grandi en rêvant de revivre cette époque dorée. Après des années de revers et des courses au titre acharnées au cours des trois dernières saisons, conclues par une amère déception face à City et Liverpool, le leadership visionnaire d’Arteta a enfin permis à cette équipe résiliente d’écrire son propre chapitre glorieux.
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À la recherche du doublé parfait
Arsenal se rendra dimanche à Crystal Palace pour un tour d’honneur triomphal, les Gunners évoluant enfin libérés de toute pression. Les tout frais champions n’ont plus qu’un pas à faire pour accomplir un doublé historique, avant de défier le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, le 30 mai à Budapest.