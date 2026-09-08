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Vidéo : le contraste entre Mbappé et son frère lors d'une nuit de champions, du sommet de la réussite à l'effondrement

Lille vs Bétis Séville
Lille
Bétis Séville
Ligue des Champions
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
E. Mbappe
Kylian Mbappé
Espagne
Italie
France

Méritait-il l'expulsion ?

Les frères Kylian et Ethan Mbappé ont écrit un chapitre aux allures contrastées en une seule soirée de Ligue des champions, après que le premier a brillé avec le Real Madrid face à l'Inter Milan, tandis que le second a attiré tous les regards avec Lille face au Real Betis, avant que sa soirée ne bascule rapidement de manière inattendue.

Kylian Mbappé a brillé en début de rencontre entre le Real Madrid et l'Inter Milan et a ouvert le score pour le club espagnol à la 14e minute, après avoir profité d'une erreur défensive pour trouver le chemin des filets de la formation italienne, offrant ainsi au Real Madrid l'avantage au début de son parcours dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon le réseau Opta, Mbappé a porté son total à 71 buts en Ligue des champions, égalant ainsi Raúl González et intégrant la liste des 5 meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition.

  • Les aléas du football : Ethan, du sommet de la joie à l'effondrement

    Dans l'autre rencontre, Ethan Mbappé n'a pas attendu longtemps pour laisser son empreinte avec Lille face au Real Betis. Il a livré un démarrage puissant et a délivré la passe décisive pour l'ouverture du score en faveur de son coéquipier Ojeda à la 12e minute, après avoir adressé un centre parfait au second poteau que l'attaquant japonais a transformé au fond des filets.

    Mais la rencontre a pris une tournure différente par la suite, lorsque le Real Betis s'est révolté et a renversé son retard pour mener 3-2, alors que le score de 2-2 était en place avant que le club espagnol n'inscrive son troisième but à la 53e minute.

    Trois minutes seulement après le troisième but du Betis, Ethan Mbappé a reçu un carton rouge à la 56e minute, mettant un terme cruel à sa première apparition européenne. En seulement 44 minutes, il est passé du statut de passeur décisif pour Lille à celui de joueur laissant son équipe en infériorité numérique, à un moment où elle cherchait à revenir dans le match.

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  • Sanction précoce pour le plus jeune représentant des clubs français

    Selon le réseau Opta, « Ethan Mbappé a délivré aujourd'hui sa première passe décisive en Ligue des champions », contribuant ainsi à l'ouverture du score face au Betis.


    Son frère Kylian Mbappé a de son côté réussi à inscrire son premier but de la saison en cours en Ligue des champions, affichant son intention de lutter avec force pour conserver son titre de meilleur buteur de la compétition « aux grandes oreilles ».

    Et Opta d'ajouter : « Ethan Mbappé (19 ans et 253 jours) est le plus jeune joueur défendant les couleurs d'un club français à être expulsé en Ligue des champions. »


    De son côté, le compte Mister Chip a écrit : « La famille Mbappé compte 97 implications directes sur but en Ligue des champions (96 pour Kylian et 1 pour Ethan) et une expulsion (0 pour Kylian et 1 pour Ethan). »

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  • Mérite-t-il l'expulsion ?

    De son côté, le réseau espagnol Archivo VAR a analysé l'expulsion d'Ethan Mbappé et a déclaré : « L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a utilisé la loupe lors du match entre Lille et le Real Betis. Ethan Mbappé a donné un coup de coude à Natan après que le défenseur lui a dit quelque chose. »



    Et d'ajouter : « C'est une grossière erreur. Un carton jaune pour le défenseur en raison de sa provocation, et une expulsion du joueur français pour son agressivité. »

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