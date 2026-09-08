Les frères Kylian et Ethan Mbappé ont écrit un chapitre aux allures contrastées en une seule soirée de Ligue des champions, après que le premier a brillé avec le Real Madrid face à l'Inter Milan, tandis que le second a attiré tous les regards avec Lille face au Real Betis, avant que sa soirée ne bascule rapidement de manière inattendue.

Kylian Mbappé a brillé en début de rencontre entre le Real Madrid et l'Inter Milan et a ouvert le score pour le club espagnol à la 14e minute, après avoir profité d'une erreur défensive pour trouver le chemin des filets de la formation italienne, offrant ainsi au Real Madrid l'avantage au début de son parcours dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon le réseau Opta, Mbappé a porté son total à 71 buts en Ligue des champions, égalant ainsi Raúl González et intégrant la liste des 5 meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition.