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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Vidéo : le Clasico tient ses promesses, Al-Hilal inflige à Al-Ittihad sa première défaite en Roshn League

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le sommet tient ses promesses

Al-Hilal a remporté le clasico de la huitième journée de la Roshn Saudi League en battant son rival Al-Ittihad sur le score de 3-2, samedi soir, au terme d'une rencontre palpitante marquée par de nombreux rebondissements et des buts décisifs, avant que le Zaïm ne parvienne à préserver son avance malgré les tentatives de retour d'Al-Ittihad dans les dernières minutes.

Avec ce résultat, Al-Hilal a infligé à Al-Ittihad sa première défaite en Roshn Saudi League cette saison, portant son total à 21 points en tête du classement, tandis qu'Al-Ittihad est resté bloqué à 17 points à la deuxième place, encaissant un coup dur dans la course au titre entamée précocement.

  • Martinelli enflamme le classico, et En-Nesyri réplique

    Al-Hilal a entamé la rencontre avec un pressing offensif évident, et l'Anglais Ollie Watkins a failli ouvrir le score à la quatrième minute, après s'être élevé pour une tête dangereuse, mais Predrag Rajković, le gardien d'Al-Ittihad, a repoussé le ballon avec succès.

    Deux minutes plus tard, le Zaïm est revenu menacer les cages d'une frappe puissante de Simon Pouabaré, captée par le gardien serbe.

    Le départ fort d'Al-Hilal a débouché sur le but de l'ouverture du score à la 11e minute, lorsque le Brésilien Gabriel Martinelli a exploité une passe remarquable de Watkins pour loger le ballon dans les filets et offrir l'avantage aux locaux.

    Al-Ittihad a tenté de réagir par les mouvements de ses joueurs au milieu de terrain, et Houssem Aouar a failli égaliser à la 20e minute, mais sa frappe est passée à côté du poteau gauche des cages d'Al-Hilal.

    La réponse d'Al-Ittihad ne s'est pas beaucoup fait attendre, puisque le Marocain Youssef En-Nesyri a réussi à inscrire le but de l'égalisation à la 22e minute, après avoir reçu une magnifique passe de Marwan Al-Sahafi et décoché une frappe en pleine lucarne qui a surpris son compatriote Yassine Bounou, ramenant le match à son point de départ dans une ambiance bouillante en tribunes.



  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Watkins redonne l'avantage et Somerville inscrit le troisième but

    Al-Hilal n'a pas laissé Al-Ittihad conserver longtemps l'égalisation, puisque Ollie Watkins est revenu offrir l'avantage à son équipe de nouveau à la 30e minute, profitant de l'occasion qui se présentait à lui pour secouer les filets et traduire sa supériorité offensive en un deuxième but.



    Avec ce but, l'attaquant anglais a confirmé son influence continue avec le Zaïm, après avoir délivré la passe décisive sur le premier but avant de prendre lui-même en charge la mission d'inscrire le second.

    À lire aussi : Vidéo : la frappe surpuissante d'En-Nesyri surprend Bono et une accolade marocaine lors du Clasico

    En début de seconde période, Al-Ittihad est entré fort à la recherche d'un retour au score, et le Néerlandais Steven Bergwijn a été tout près de trouver les filets à la 50e minute, après avoir déclenché une frappe puissante qui est passée à côté du poteau gauche.

    L'équipe a poursuivi ses tentatives pour revenir dans le match, mais Al-Hilal a conservé sa cohésion et est resté dangereux chaque fois qu'il avait le ballon dans les espaces offensifs.

    À la 58e minute, Simon Boabré a été tout près d'accentuer l'avance d'Al-Hilal d'une frappe puissante qui a heurté la barre transversale, avant que Summerville ne parvienne à inscrire le troisième but à la 64e minute, d'une frappe puissante qui s'est logée dans la lucarne gauche des cages de Rajković, offrant à son équipe un avantage important et plaçant Al-Ittihad face à une mission plus difficile dans les minutes restantes.


  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bergwijn enflamme le dénouement : Al-Hilal préserve sa victoire

    Al-Ittihad a refusé de baisser les bras malgré son retard de deux buts et a continué à mettre la pression dans l'espoir de réduire l'écart, jusqu'à l'obtention d'un penalty à la 89e minute, transformé par Steven Bergwijn, qui a logé le ballon au fond des filets, inscrivant le deuxième but du Doyen et embrasant les dernières minutes du Clásico.

    Le but de Bergwijn a placé Al-Hilal sous une forte pression dans le temps restant, l'écart s'étant réduit à un seul but, et Al-Ittihad devait désormais profiter du reste de la rencontre pour tenter d'arracher l'égalisation.

    Mais le Leader a préservé son avance et est parvenu à conserver le score jusqu'au coup de sifflet final, remportant ainsi l'un des matchs les plus palpitants de la journée.

    Grâce à cette victoire, Al-Hilal a confirmé sa force dans la course au titre du championnat Roshn, portant son total à 21 points et creusant l'écart avec Al-Ittihad à quatre points.

    Quant au Doyen, bien qu'il ait concédé sa première défaite de la saison, il a fait preuve de détermination jusqu'aux derniers instants, mais ses tentatives n'ont pas suffi à éviter la chute face à son rival traditionnel.



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