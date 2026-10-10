Vidéo : le Clasico tient ses promesses, Al-Hilal inflige à Al-Ittihad sa première défaite en Roshn League

Al-Hilal a entamé la rencontre avec un pressing offensif évident, et l'Anglais Ollie Watkins a failli ouvrir le score à la quatrième minute, après s'être élevé pour une tête dangereuse, mais Predrag Rajković, le gardien d'Al-Ittihad, a repoussé le ballon avec succès.

Deux minutes plus tard, le Zaïm est revenu menacer les cages d'une frappe puissante de Simon Pouabaré, captée par le gardien serbe.

Le départ fort d'Al-Hilal a débouché sur le but de l'ouverture du score à la 11e minute, lorsque le Brésilien Gabriel Martinelli a exploité une passe remarquable de Watkins pour loger le ballon dans les filets et offrir l'avantage aux locaux.

Al-Ittihad a tenté de réagir par les mouvements de ses joueurs au milieu de terrain, et Houssem Aouar a failli égaliser à la 20e minute, mais sa frappe est passée à côté du poteau gauche des cages d'Al-Hilal.

La réponse d'Al-Ittihad ne s'est pas beaucoup fait attendre, puisque le Marocain Youssef En-Nesyri a réussi à inscrire le but de l'égalisation à la 22e minute, après avoir reçu une magnifique passe de Marwan Al-Sahafi et décoché une frappe en pleine lucarne qui a surpris son compatriote Yassine Bounou, ramenant le match à son point de départ dans une ambiance bouillante en tribunes.







