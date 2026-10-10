Vidéo : le Clasico tient ses promesses, Al-Hilal inflige à Al-Ittihad sa première défaite en Roshn League

Al-Hilal n'a pas laissé Al-Ittihad conserver longtemps l'égalisation, puisque Ollie Watkins est revenu offrir l'avantage à son équipe de nouveau à la 30e minute, profitant de l'occasion qui se présentait à lui pour secouer les filets et traduire sa supériorité offensive en un deuxième but.
Avec ce but, l'attaquant anglais a confirmé son influence continue avec le Zaïm, après avoir délivré la passe décisive sur le premier but avant de prendre lui-même en charge la mission d'inscrire le second.
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En début de seconde période, Al-Ittihad est entré fort à la recherche d'un retour au score, et le Néerlandais Steven Bergwijn a été tout près de trouver les filets à la 50e minute, après avoir déclenché une frappe puissante qui est passée à côté du poteau gauche.
L'équipe a poursuivi ses tentatives pour revenir dans le match, mais Al-Hilal a conservé sa cohésion et est resté dangereux chaque fois qu'il avait le ballon dans les espaces offensifs.
À la 58e minute, Simon Boabré a été tout près d'accentuer l'avance d'Al-Hilal d'une frappe puissante qui a heurté la barre transversale, avant que Summerville ne parvienne à inscrire le troisième but à la 64e minute, d'une frappe puissante qui s'est logée dans la lucarne gauche des cages de Rajković, offrant à son équipe un avantage important et plaçant Al-Ittihad face à une mission plus difficile dans les minutes restantes.