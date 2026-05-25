Yamal était présent pour partager la joie immense de son coéquipier Gavi lorsque la sélection définitive de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 a été confirmée. Pour le jeune milieu de terrain, cette sélection couronne une saison during laquelle il a dû suivre un programme de rééducation exigeant. Âgé de 21 ans, Gavi avait manqué une grande partie de l’exercice précédent à cause d’une grave blessure au genou ayant nécessité une opération, ce qui avait mis en péril sa présence au Mondial 2026.

Malgré cette longue interruption, son niveau de performance depuis son retour dans l’entrejeu blaugrana a suffi pour convaincre le sélectionneur Luis de la Fuente de sa capacité à répondre aux exigences physiques d’une grande compétition. Yamal était présent lors de l’annonce et a souligné l’importance de cette sélection pour son ami proche, après une période si difficile dans sa jeune carrière.