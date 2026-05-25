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Muhammad Zaki

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VIDÉO : Lamine Yamal raconte la réaction euphorique de Gavi après sa sélection en équipe d'Espagne pour la Coupe du monde, au terme d'une saison marquée par les blessures à Barcelone

Gavi
L. Yamal
Espagne
Coupe du monde
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Lamine Yamal a partagé l’émotion brute qui a saisi le groupe après la convocation officielle de Gavi pour la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne. La sélection du milieu de terrain du FC Barcelone couronne un long parcours de reprise suite à une grave blessure au genou qui avait failli compromettre ses ambitions internationales.

  • Le retour émouvant de Gavi sur la grande scène

    Yamal était présent pour partager la joie immense de son coéquipier Gavi lorsque la sélection définitive de l'Espagne pour la Coupe du monde 2026 a été confirmée. Pour le jeune milieu de terrain, cette sélection couronne une saison during laquelle il a dû suivre un programme de rééducation exigeant. Âgé de 21 ans, Gavi avait manqué une grande partie de l’exercice précédent à cause d’une grave blessure au genou ayant nécessité une opération, ce qui avait mis en péril sa présence au Mondial 2026.

    Malgré cette longue interruption, son niveau de performance depuis son retour dans l’entrejeu blaugrana a suffi pour convaincre le sélectionneur Luis de la Fuente de sa capacité à répondre aux exigences physiques d’une grande compétition. Yamal était présent lors de l’annonce et a souligné l’importance de cette sélection pour son ami proche, après une période si difficile dans sa jeune carrière.

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  • La prédominance du FC Barcelone dans le groupe de De la Fuente

    La présence de Gavi illustre la forte influence catalane sous la houlette de Luis de la Fuente, qui s’appuie largement sur l’ossature des champions de Liga. Le Barça aligne ainsi huit joueurs dans la liste définitive des 26, tandis que son grand rival, le Real Madrid, se retrouve pour la première fois de l’histoire de la Coupe du monde sans aucun Espagnol dans son effectif.

    Outre Yamal et Gavi, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Joan Garcia et Eric Garcia porteront également les couleurs blaugranas lors du voyage vers l’Amérique du Nord.

  • gavi(C)Getty Images

    La quête de gloire mondiale de l’Espagne

    Avec son groupe désormais acté, l'Espagne se tourne vers ses rencontres de préparation face à l'Irak et au Pérou. La Roja vise un nouveau sacre en 2026, vingt-six ans après son premier titre. Malgré la pression, De la Fuente assume le statut de favori.

    « Nous devons rester prudents, même si nous sommes favoris », a déclaré l’entraîneur de 64 ans. « Il faut garder les pieds sur terre. Je ne le cache pas : nous sommes favoris, mais au même titre que l’Angleterre ou la France. »

    Avec le retour en forme de Gavi et son intensité caractéristique au milieu de terrain, la Roja possède l’agressivité nécessaire pour s’imposer dans un groupe H difficile comprenant l’Uruguay, l’Arabie saoudite et le Cap-Vert, qui fait ses débuts.

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