Malgré ses plaisanteries, Yamal s'est montré réfléchi lors de son intervention auprès des médias du club durant les célébrations. Il a souligné l'importance de ce titre après une période difficile pour le club. L'adolescent a également affiché ses ambitions sur la scène continentale et a exhorté les supporters à croire en celles de l'équipe.

« C’est incroyable », a-t-il admis. « Ils [les supporters] sont toujours avec nous, qu’il s’agisse de grands jours ou de périodes plus difficiles. C’est le club de notre vie. Nous serons toujours là pour eux. Nous les aimons. Nous devons chérir chaque titre et chaque année où nous gagnons, car ce n’est pas facile. Nous avons traversé des années très difficiles, mais maintenant, nous nous amusons beaucoup. »

« On se dit que c’est un lundi, que les gens à Barcelone travaillent, mais ils sont quand même là avec nous. Un défilé pour la Ligue des champions ? Absolument oui. Mes parents m’ont appris qu’un homme tient toujours parole… et on ramènera la Ligue des champions à Barcelone. »