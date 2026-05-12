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Yosua Arya

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VIDÉO : Lamine Yamal provoque le Real Madrid en exhibant un maillot barcelonais personnalisé lors du défilé du titre de Liga, et réaffirme l’objectif de la Ligue des champions

L. Yamal
FC Barcelone
Real Madrid
FC Barcelone vs Real Madrid
LaLiga

Lamine Yamal a nargué le Real Madrid lors du défilé célébrant le titre de Liga conquis par Barcelone, en arborant un maillot personnalisé provocateur et en publiant un message cinglant sur les réseaux sociaux. La jeune pépite a aussi profité de la fête pour promettre aux supporters qu’un triomphe en Ligue des champions pourrait bientôt suivre.

  • Une star du FC Barcelone a provoqué ses rivaux lors du cortège célébrant le titre.

    Yamal a pris part aux célébrations du titre de Liga conquis par le FC Barcelone, alors que le club déf filait dans les rues de Catalogne à bord d’un bus à toit ouvert. L’ailier adolescent, qui a manqué la fin de la saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers – y compris la victoire 2-0 contre les Blancos qui a scellé le titre – a rejoint ses coéquipiers devant des milliers de supporters. Yamal a également profité de l’occasion pour lancer une pique à son grand rival, le Real Madrid. Pendant le défilé, il portait un maillot du FC Barcelone personnalisé arborant le slogan : « Dieu merci, je ne suis pas madridiste. »

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  • Yamal promet la gloire européenne

    Malgré ses plaisanteries, Yamal s'est montré réfléchi lors de son intervention auprès des médias du club durant les célébrations. Il a souligné l'importance de ce titre après une période difficile pour le club. L'adolescent a également affiché ses ambitions sur la scène continentale et a exhorté les supporters à croire en celles de l'équipe.

    « C’est incroyable », a-t-il admis. « Ils [les supporters] sont toujours avec nous, qu’il s’agisse de grands jours ou de périodes plus difficiles. C’est le club de notre vie. Nous serons toujours là pour eux. Nous les aimons. Nous devons chérir chaque titre et chaque année où nous gagnons, car ce n’est pas facile. Nous avons traversé des années très difficiles, mais maintenant, nous nous amusons beaucoup. »

    « On se dit que c’est un lundi, que les gens à Barcelone travaillent, mais ils sont quand même là avec nous. Un défilé pour la Ligue des champions ? Absolument oui. Mes parents m’ont appris qu’un homme tient toujours parole… et on ramènera la Ligue des champions à Barcelone. »

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    Rester concentré sur la guérison de sa blessure

    Malgré le sacre en Liga, Yamal n’est pas encore remis de sa blessure. Il travaille désormais à son retour sur les terrains et espère intégrer la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, où la Furia Roja figurera dans le groupe H avec le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

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