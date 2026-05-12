Malgré ses plaisanteries, Yamal s'est montré réfléchi lors de son intervention auprès des médias du club durant les célébrations. Il a souligné l'importance de ce titre, intervenant après une période difficile pour le club. Le jeune joueur a ensuite tourné son regard vers le succès continental et a exhorté les supporters à croire en les ambitions de l'équipe.

« C’est incroyable », a-t-il admis. « Ils [les supporters] sont toujours avec nous, qu’il s’agisse d’un grand jour ou d’une simple journée ordinaire. C’est le club de notre vie. Nous serons toujours là pour eux. Nous les aimons. Nous devons chérir chaque titre et chaque saison victorieuse, car ce n’est pas facile. Nous avons traversé des années très difficiles, mais maintenant, nous nous amusons beaucoup. »

« On se dit que c’est un lundi, que les gens à Barcelone ont du travail, mais ils sont quand même là avec nous. Un défilé pour la Ligue des champions ? Absolument oui. Mes parents m’ont appris qu’un homme tient toujours parole… et nous ramènerons la Ligue des champions à Barcelone. »