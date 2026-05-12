Yamal a pris part aux célébrations du titre de Liga conquis par le FC Barcelone, alors que le club déf filait dans les rues de Catalogne à bord d’un bus à toit ouvert. L’ailier adolescent, qui a manqué la fin de la saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers – y compris la victoire 2-0 contre les Blancos qui a scellé le titre –, a rejoint ses coéquipiers devant des milliers de supporters. Yamal a également profité de l’occasion pour lancer une pique à l’encontre de son grand rival, le Real Madrid. Lors du défilé, il portait un maillot du FC Barcelone personnalisé arborant le slogan : « Dieu merci, je ne suis pas madridista. »
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VIDÉO : Lamine Yamal provoque le Real Madrid avec un maillot personnalisé du FC Barcelone lors du défilé célébrant le titre de champion de la Liga et réitère sa promesse concernant la Ligue des champions
Une star du FC Barcelone a provoqué ses rivaux lors du cortège célébrant le titre.
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Yamal promet la gloire européenne
Malgré ses plaisanteries, Yamal s'est montré réfléchi lors de son intervention auprès des médias du club durant les célébrations. Il a souligné l'importance de ce titre, intervenant après une période difficile pour le club. Le jeune joueur a ensuite tourné son regard vers le succès continental et a exhorté les supporters à croire en les ambitions de l'équipe.
« C’est incroyable », a-t-il admis. « Ils [les supporters] sont toujours avec nous, qu’il s’agisse d’un grand jour ou d’une simple journée ordinaire. C’est le club de notre vie. Nous serons toujours là pour eux. Nous les aimons. Nous devons chérir chaque titre et chaque saison victorieuse, car ce n’est pas facile. Nous avons traversé des années très difficiles, mais maintenant, nous nous amusons beaucoup. »
« On se dit que c’est un lundi, que les gens à Barcelone ont du travail, mais ils sont quand même là avec nous. Un défilé pour la Ligue des champions ? Absolument oui. Mes parents m’ont appris qu’un homme tient toujours parole… et nous ramènerons la Ligue des champions à Barcelone. »
- Getty Images Sport
Rester concentré sur la guérison de sa blessure
Bien qu’il ait contribué à la conquête du titre en Liga, Yamal peine toujours à se remettre de sa blessure. Il vise désormais un retour sur les terrains et une place dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, où la Furia Roja évoluera dans le groupe H aux côtés du Cap-Vert, de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay.