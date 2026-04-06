VIDÉO : Lamine Yamal marque un but lors d'un match haletant de la Kings League, sous les yeux de ses coéquipiers du FC Barcelone, Fermin Lopez et Joao Cancelo

L'arrivée de Yamal dans le monde du football à sept intervient au cours d'une saison spectaculaire, durant laquelle il a inscrit 21 buts et délivré 16 passes décisives pour Barcelone. Ses performances exceptionnelles ont largement contribué à propulser le géant catalan en tête du classement de la Liga, avec sept points d'avance sur le Real Madrid, alors qu'il ne reste plus que huit journées à disputer. Cette brève parenthèse dans une saison très intense a permis à cet attaquant prolifique de montrer son immense confiance et de régaler le public.