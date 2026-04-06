Le 5 avril, la Cupra Arena s’est transformée en bastion blaugrana, alors que Yamal occupait le devant de la scène lors de la compétition innovante de sept contre sept organisée par Gérard Piqué. Après avoir suivi le match depuis la loge VIP, l'ailier est descendu sur le terrain pour transformer un « penalty du président » sans faute face au gardien vétéran Tomeu Nadal. Cette finition impeccable a donné l'élan nécessaire à La Capital pour s'imposer 8-7, grâce au but en or décisif de Sergi Vives devant un public fasciné.
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VIDÉO : Lamine Yamal marque un but lors d'un match haletant de la Kings League, sous les yeux de ses coéquipiers du FC Barcelone, Fermin Lopez et Joao Cancelo
Yamal inspire un retour en force
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La série de succès se poursuit
L'arrivée de Yamal dans le monde du football à sept intervient au cours d'une saison spectaculaire, durant laquelle il a inscrit 21 buts et délivré 16 passes décisives pour Barcelone. Ses performances exceptionnelles ont largement contribué à propulser le géant catalan en tête du classement de la Liga, avec sept points d'avance sur le Real Madrid, alors qu'il ne reste plus que huit journées à disputer. Cette brève parenthèse dans une saison très intense a permis à cet attaquant prolifique de montrer son immense confiance et de régaler le public.
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Test européen de haut niveau
Yamal et ses coéquipiers du FC Barcelone se concentrent à nouveau sur la phase décisive de la saison. Le club catalan se prépare pour un match crucial en quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, dont le match aller est prévu le 8 avril au Camp Nou. L'issue de cette double confrontation européenne à enjeux élevés se jouera six jours plus tard, lorsque les deux équipes s'affronteront lors du match retour au Metropolitano.