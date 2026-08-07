Tout juste auréolé d’un été couronné par un titre de champion du monde avec l’Espagne, Yamal ne perd pas de temps pendant sa pause. L’attaquant du FC Barcelone a été aperçu en train de voyager à travers la Colombie, profitant de ses vacances aux côtés d’artistes sud-américains de renom et d’influenceurs du numérique.

Jeudi, la sensation du FC Barcelone est descendue dans les rues de Medellín pour découvrir le célèbre quartier de la Comuna 13. Il a visité les lieux aux côtés du créateur de contenu populaire WestCOL, tout en portant le maillot officiel jaune, bleu et rouge de l’équipe nationale colombienne.

Le duo a ensuite assisté à un concert gratuit en plein air donné par le célèbre chanteur Ryan Castro. Yamal a rejoint l’artiste sur scène, chantant et dansant sur le titre populaire de Castro, « El Ritmo que nos une », lors d’une prestation pleine d’énergie.