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VIDÉO : la star du FC Barcelone Lamine Yamal aperçue en train de danser avec la star du reggaeton Ryan Castro, vêtue d’un maillot de la Colombie
Yamal occupe le devant de la scène à Medellín
Tout juste auréolé d’un été couronné par un titre de champion du monde avec l’Espagne, Yamal ne perd pas de temps pendant sa pause. L’attaquant du FC Barcelone a été aperçu en train de voyager à travers la Colombie, profitant de ses vacances aux côtés d’artistes sud-américains de renom et d’influenceurs du numérique.
Jeudi, la sensation du FC Barcelone est descendue dans les rues de Medellín pour découvrir le célèbre quartier de la Comuna 13. Il a visité les lieux aux côtés du créateur de contenu populaire WestCOL, tout en portant le maillot officiel jaune, bleu et rouge de l’équipe nationale colombienne.
Le duo a ensuite assisté à un concert gratuit en plein air donné par le célèbre chanteur Ryan Castro. Yamal a rejoint l’artiste sur scène, chantant et dansant sur le titre populaire de Castro, « El Ritmo que nos une », lors d’une prestation pleine d’énergie.
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Visites touristiques et réunions civiques de haut niveau
Le voyage de Yamal en Amérique du Sud a également inclus des visites de plusieurs hauts lieux administratifs et événements culturels régionaux. L’international espagnol a pris le temps de découvrir le riche patrimoine de la région pendant son séjour en Antioquia.
L’attaquant a visité le centre administratif « La Alpujarra », siège du gouvernement du département d’Antioquia. Lors de sa visite des installations, il a posé pour des photos officielles avec le maire Federico Gutierrez avant de profiter ensuite du célèbre festival Feria de las Flores, entre autres attractions.
- Getty Images Sport
La préparation de pré-saison attend à Barcelone
Alors que ses vacances d’été mémorables en Colombie touchent à leur fin, Yamal se prépare désormais à faire son retour dans le football européen. Le talentueux ailier va boucler son voyage avant d’entamer un programme chargé avec son club.
Yamal doit rentrer en avion en Espagne et se présenter au Barça le 12 août pour officiellement lancer sa préparation de pré-saison. Le géant catalan retrouvera son jeune vainqueur de la Coupe du monde en vue de préparer la campagne à venir.
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