Lors d'une interview éclair « ça ou ça » réalisée par GOAL aux London Football Awards, en partenariat avec la Willow Foundation, Estevao a dû choisir entre les plus grands joueurs anglais et les icônes de la Seleção. La star de Chelsea a d'abord dû choisir entre Jordan Pickford et Alisson. Le jeune joueur a opté sans hésiter pour le gardien de but de Liverpool, Alisson. En défense, il a préféré Cafu à Gary Neville et Roberto Carlos à Ashley Cole.
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VIDÉO : La star de Chelsea, Estevao, refuse de sélectionner le moindre joueur anglais dans ce duel opposant les plus grands joueurs brésiliens de tous les temps aux légendes des Three Lions
Le charme de la samba face à la ténacité des Three Lions
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Éviter le dilemme des légendes de Chelsea
Estevao a toutefois évité de prendre parti entre deux légendes de Chelsea. Lorsque l'interviewer lui a demandé : « John Terry ou Carlos Alberto ? », il a répondu : « Le prochain », en riant et en se couvrant le visage. Lorsqu'on lui a demandé de choisir entre Lampard et Kaká, il a souri et a dit : « Le prochain, allez ».
Hommages aux grands noms de la samba
Au milieu de terrain et en attaque, le scénario s'est répété, Estevao restant fidèle à ses racines brésiliennes. Il a préféré Zico à Steven Gerrard et Casemiro à Paul Scholes. Quant aux joueurs les plus créatifs, le jeune garçon a choisi Ronaldinho plutôt que David Beckham sans hésiter.
Les comparaisons ont atteint leur paroxysme avec les plus grands noms du football. Lorsqu'on lui a demandé de choisir entre Wayne Rooney et Pelé, Estevao a répondu : « Pelé, bien sûr. » Enfin, il a préféré Ronaldo Nazario à Harry Kane en attaque, complétant ainsi un sans-faute pour les quintuples champions du monde.