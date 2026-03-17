VIDÉO : La star de Chelsea, Estevao, refuse de sélectionner le moindre joueur anglais dans ce duel opposant les plus grands joueurs brésiliens de tous les temps aux légendes des Three Lions

Au milieu de terrain et en attaque, le scénario s'est répété, Estevao restant fidèle à ses racines brésiliennes. Il a préféré Zico à Steven Gerrard et Casemiro à Paul Scholes. Quant aux joueurs les plus créatifs, le jeune garçon a choisi Ronaldinho plutôt que David Beckham sans hésiter.

Les comparaisons ont atteint leur paroxysme avec les plus grands noms du football. Lorsqu'on lui a demandé de choisir entre Wayne Rooney et Pelé, Estevao a répondu : « Pelé, bien sûr. » Enfin, il a préféré Ronaldo Nazario à Harry Kane en attaque, complétant ainsi un sans-faute pour les quintuples champions du monde.