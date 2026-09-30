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VIDÉO : la star d'Arsenal Leah Williamson concède un penalty tardif « incroyable » alors que le Paris FC renverse Arsenal et crée la surprise en Ligue des champions
Arsenal laisse filer une avance confortable à Paris
Arsenal semblait se diriger tranquillement vers une précieuse victoire européenne après avoir pris deux buts d’avance dès le début de la seconde période. Après une série compliquée en Women's Super League, le club du nord de Londres paraissait revigoré dans la capitale française. Alessia Russo a ouvert le score à la 41e minute, concluant avec sang-froid à l’entrée de la surface après un bel enchaînement avec Georgia Stanway.
L’élan est resté clairement du côté des visiteuses après la pause. Stanway, arrivée cet été en provenance du Bayern Munich, a doublé la mise à la 50e minute en surgissant sans marquage dans les six mètres. La milieu de terrain a fait preuve d’un grand sang-froid pour reprendre de volée et marquer, inscrivant ainsi son premier but pour le club.
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Mateo lance l’inattendu renouveau français
Le Paris FC a refusé de se laisser intimider par un adversaire plus prestigieux et a commencé à mettre la pression au fil de la seconde période. La remontée a débuté à la 72e minute, lorsque la capitaine Clara Mateo a mené une contre-attaque dévastatrice, prenant le dessus sur la ligne défensive avant d’effacer avec sang-froid la gardienne Misa et de marquer dans le but vide.
La tension est montée alors que l’équipe de Slegers reculait de plus en plus dans sa propre moitié de terrain, invitant l’équipe à domicile à accentuer sa pression. Arsenal n’avait auparavant remporté qu’une seule victoire lors de ses quatre premiers matches de championnat, et ce manque de confiance a commencé à se manifester dans sa prise de décision.
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Williamson impliquée dans un incident de penalty bizarre
Alors qu’il ne restait plus que trois minutes dans le temps réglementaire, le cauchemar s’est abattu sur Arsenal de la manière la plus inattendue. Après qu’Arsenal a obtenu un renvoi aux six mètres, Misa a joué un ballon court vers Williamson. La capitaine de l’Angleterre, semblant croire que le ballon n’était pas encore en jeu ou ayant l’intention de retirer elle-même le coup de pied, s’est baissée et a pris le ballon à la main pour le replacer. Cependant, l’arbitre Iuliana Demetrescu avait déjà sifflé la reprise du jeu, ne laissant à l’officielle d’autre choix que de désigner le point de penalty pour une main aussi insolite qu’invraisemblable.
L’erreur a stupéfié les joueuses d’Arsenal, qui ont entouré l’officielle pour contester la décision, mais celle-ci a été maintenue. Entrée en jeu, Maeline Mendy s’est avancée sous une immense pression et a gardé son sang-froid, envoyant le penalty dans le petit filet du bas. Cette égalisation tardive a parachevé une remontée remarquable du Paris FC et laissé les joueuses d’Arsenal sous le choc.
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