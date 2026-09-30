Arsenal semblait se diriger tranquillement vers une précieuse victoire européenne après avoir pris deux buts d’avance dès le début de la seconde période. Après une série compliquée en Women's Super League, le club du nord de Londres paraissait revigoré dans la capitale française. Alessia Russo a ouvert le score à la 41e minute, concluant avec sang-froid à l’entrée de la surface après un bel enchaînement avec Georgia Stanway.

L’élan est resté clairement du côté des visiteuses après la pause. Stanway, arrivée cet été en provenance du Bayern Munich, a doublé la mise à la 50e minute en surgissant sans marquage dans les six mètres. La milieu de terrain a fait preuve d’un grand sang-froid pour reprendre de volée et marquer, inscrivant ainsi son premier but pour le club.