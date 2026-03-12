Getty/GOAL
Traduit par
VIDÉO : La star d'Arsenal Eberechi Eze salue Trent Alexander-Arnold comme le meilleur passeur qu'il ait jamais vu et désigne le défenseur de Nottingham Forest comme son adversaire le plus coriace
L'influence d'une icône brésilienne
Eze s'est confié sur les influences et les défis qui ont façonné son ascension au sommet de la Premier League. Le milieu de terrain créatif, devenu un élément central de l'attaque des Gunners, a partagé ses impressions sur son parcours footballistique, des légendes qu'il idolâtrait dans sa jeunesse aux adversaires d'élite qu'il affronte aujourd'hui. S'adressant à GOAL lors des London Football Awards, en association avec la Willow Foundation, Eze a évoqué la joie pure que lui procure le football. Pour un joueur connu pour son talent et ses capacités techniques, le choix de son héros d'enfance n'est guère surprenant pour ceux qui le voient glisser sur la pelouse de l'Emirates Stadium.
Lorsqu'on lui a demandé quel joueur il aspirait à devenir lorsqu'il était enfant, Eze a répondu sans hésiter : « Ronaldinho ». L'influence de la légende brésilienne est clairement visible dans le style de jeu d'Eze, caractérisé par un sens similaire de la liberté et un désir de divertir le public avec des mouvements créatifs. En réfléchissant à ses moments forts personnels, il a identifié son superbe tir acrobatique contre West Ham United pour Crystal Palace en avril 2024 comme le plus beau but qu'il ait jamais marqué.
Regarder le clip
- Getty Images
Eze salue De Bruyne, un joueur « exceptionnel », et Trent, le roi des passes décisives.
L'interview a également abordé l'immense talent d'Eze et ses rencontres dans les compétitions nationales. Au sujet de l'art de la passe, Eze a fait l'éloge de Trent Alexander-Arnold, star du Real Madrid et coéquipier en équipe d'Angleterre, le décrivant comme le meilleur passeur qu'il ait jamais vu, soulignant sa vision unique et sa capacité à couvrir de vastes zones.
La conversation s'est ensuite orientée vers les adversaires les plus coriaces qu'il ait affrontés sur le terrain. Eze a exprimé un grand respect pour l'ancienne star de Manchester City, Kevin De Bruyne, qu'il considère comme « une personne spéciale » et le meilleur joueur qu'il ait jamais affronté, soulignant la capacité du Belge à contrôler le déroulement des matchs.
- Getty
Un adversaire défensif surprenant
Il est intéressant de noter que, lorsqu'on lui a demandé quel était le défenseur le plus difficile à contourner, Eze n'a pas choisi un nom connu, mais a plutôt cité Ola Aina. Ce choix met en évidence les batailles tactiques qui se déroulent loin des gros titres, où la condition physique et le placement individuels constituent les plus grands obstacles pour les attaquants.
Le choix d'Aina, le défenseur polyvalent et athlétique de Nottingham Forest, souligne la richesse des talents actuellement disponibles en Premier League. Alors que de nombreux attaquants pourraient citer des joueurs tels que Virgil van Dijk, le choix d'Eze prouve que les duels individuels sont souvent décidés par des attributs physiques spécifiques et un bon timing, deux qualités que le joueur de Forest possède en abondance dans les situations de un contre un.
- Getty Images Sport
À la conquête de nouveaux trophées dans le nord de Londres
Enfin, Eze est revenu sur le moment dont il est le plus fier dans sa carrière de footballeur. Il a cité la victoire de Palace en finale de la FA Cup 2025 contre Manchester City comme le meilleur match qu'il ait jamais disputé jusqu'à présent. Avec Arsenal en lice sur plusieurs fronts, le milieu de terrain vise clairement des sommets encore plus élevés dans un avenir proche. Les Gunners sont actuellement en quête d'un quadruplé sans précédent, avec un match de Premier League contre Everton samedi prochain.
Publicité