VIDÉO : La star d'Arsenal Eberechi Eze salue Trent Alexander-Arnold comme le meilleur passeur qu'il ait jamais vu et désigne le défenseur de Nottingham Forest comme son adversaire le plus coriace

Eze s'est confié sur les influences et les défis qui ont façonné son ascension au sommet de la Premier League. Le milieu de terrain créatif, devenu un élément central de l'attaque des Gunners, a partagé ses impressions sur son parcours footballistique, des légendes qu'il idolâtrait dans sa jeunesse aux adversaires d'élite qu'il affronte aujourd'hui. S'adressant à GOAL lors des London Football Awards, en association avec la Willow Foundation, Eze a évoqué la joie pure que lui procure le football. Pour un joueur connu pour son talent et ses capacités techniques, le choix de son héros d'enfance n'est guère surprenant pour ceux qui le voient glisser sur la pelouse de l'Emirates Stadium.

Lorsqu'on lui a demandé quel joueur il aspirait à devenir lorsqu'il était enfant, Eze a répondu sans hésiter : « Ronaldinho ». L'influence de la légende brésilienne est clairement visible dans le style de jeu d'Eze, caractérisé par un sens similaire de la liberté et un désir de divertir le public avec des mouvements créatifs. En réfléchissant à ses moments forts personnels, il a identifié son superbe tir acrobatique contre West Ham United pour Crystal Palace en avril 2024 comme le plus beau but qu'il ait jamais marqué.