Le défenseur iranien Mohammadi a une nouvelle fois exhibé sa célèbre touche acrobatique afin d’aider Kostroma à s’imposer 2-0 sur le terrain de Riazan au quatrième tour de qualification de la Coupe de Russie. Le centre du joueur de 29 ans, après cette remise acrobatique, a amené un but crucial qui a scellé la qualification de son équipe pour le tour suivant. Ce nouvel éclair de génie individuel prolonge l’impressionnante série du latéral, devenu un atout redoutable dans les compétitions nationales russes.