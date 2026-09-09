Le défenseur iranien Mohammadi a une nouvelle fois exhibé sa célèbre touche acrobatique afin d’aider Kostroma à s’imposer 2-0 sur le terrain de Riazan au quatrième tour de qualification de la Coupe de Russie. Le centre du joueur de 29 ans, après cette remise acrobatique, a amené un but crucial qui a scellé la qualification de son équipe pour le tour suivant. Ce nouvel éclair de génie individuel prolonge l’impressionnante série du latéral, devenu un atout redoutable dans les compétitions nationales russes.
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VIDÉO : La remise en touche la plus dangereuse du monde ? Nader Mohammadi réussit ENCORE une superbe passe décisive acrobatique lors d’un match de Coupe de Russie
Une arme acrobatique débloque la défense
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Une routine mortelle alimente la dynamique
La capacité de Mohammadi à effectuer de longues touches grâce à un salto avant complet s’est imposée comme une arme imprévisible sur phase arrêtée pour Kostroma cette saison. Le défenseur né à Téhéran avait déjà signé deux passes décisives similaires en championnat, d’abord lors d’une victoire 3-1 contre le SKA Khabarovsk le 9 août, puis lors d’un court succès 1-0 face au Rotor Volgograd à l’occasion de la neuvième journée. Cette méthode offensive peu conventionnelle offre une dimension tactique unique qui continue de perturber les lignes arrière adverses tout au long de la campagne 2026-2027.
- Russian Look
Un choc capital à domicile attend l’équipe
Kostroma retrouve le championnat le 14 septembre avec la réception de Neftekhimik lors de la 11e journée de First League. Sixièmes du classement avec 18 points pris en neuf matches, les locaux sont bien placés pour lancer une véritable bataille pour la montée. Prendre le maximum de points à domicile sera vital pour entretenir leur dynamique et combler l’écart avec le sommet.
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