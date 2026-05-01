VIDÉO : La réaction de Declan Rice à l'annulation d'un penalty en faveur d'Arsenal a été capturée par les caméras. Le milieu de terrain des Gunners encourt désormais une suspension de l'UEFA à la veille du match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid

La réaction émue de Declan Rice à la suite d’une décision arbitrale controversée a fait beaucoup parler après le match nul 1-1 entre Arsenal et l’Atlético de Madrid lors de la manche aller de leur demi-finale de Ligue des champions.

Le moment clé intervient à la 78e minute, au stade Metropolitano : l’arbitre Danny Makkelie accorde d’abord un penalty à Arsenal après la chute d’Eberechi Eze suite à un tacle du défenseur de l’Atlético David Hancko. Mais, après consultation du VAR, l’arbitre visionne les images sur l’écran situé en bord de terrain et revient sur sa décision, estimant le contact insuffisant.

Des images diffusées en ligne montrent Rice, incrédule sur la pelouse, tandis que la décision est annulée. Le match se termine sur le score de 1-1, laissant la qualification en suspens avant le retour à l’Emirates Stadium.