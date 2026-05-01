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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

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VIDÉO : La réaction de Declan Rice à l'annulation d'un penalty en faveur d'Arsenal a été capturée par les caméras. Le milieu de terrain des Gunners encourt désormais une suspension de l'UEFA à la veille du match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid

D. Rice
Arsenal
Atletico Madrid vs Arsenal
Atletico Madrid
Ligue des Champions

La réaction virulente de Declan Rice après l'annulation du penalty accordé à Arsenal contre l'Atlético Madrid a été filmée, et le milieu de terrain risque désormais des sanctions disciplinaires de la part de l'UEFA. L'international anglais a affirmé que l'ambiance hostile du public local avait influencé la décision des arbitres lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions.

  • La colère monte chez Arsenal après l'annulation d'un penalty accordé en fin de match

    La réaction émue de Declan Rice à la suite d’une décision arbitrale controversée a fait beaucoup parler après le match nul 1-1 entre Arsenal et l’Atlético de Madrid lors de la manche aller de leur demi-finale de Ligue des champions.

    Le moment clé intervient à la 78e minute, au stade Metropolitano : l’arbitre Danny Makkelie accorde d’abord un penalty à Arsenal après la chute d’Eberechi Eze suite à un tacle du défenseur de l’Atlético David Hancko. Mais, après consultation du VAR, l’arbitre visionne les images sur l’écran situé en bord de terrain et revient sur sa décision, estimant le contact insuffisant.

    Des images diffusées en ligne montrent Rice, incrédule sur la pelouse, tandis que la décision est annulée. Le match se termine sur le score de 1-1, laissant la qualification en suspens avant le retour à l’Emirates Stadium.

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  • Rice estime que la pression exercée par le public a influencé les arbitres.

    Après la rencontre, Declan Rice a exprimé sa frustration, suggérant que l’atmosphère survoltée du stade de l’Atlético avait pu influer sur les décisions de l’arbitre.

    « En Coupe d’Europe, c’est différent, a-t-il expliqué. Dans les deux surfaces, il faut faire très attention car les joueurs se donnent à fond. Le deuxième, sur Ebs (Eze), c’est penalty évident. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas été sifflé. Je pense que les supporters ont pesé sur la décision et fait changer d’avis l’arbitre. »

    « En Ligue des champions, les arbitres sont très rapides à prendre des décisions et à siffler, et on ne peut pas faire grand-chose contre ça. J’ai l’impression qu’on est plus pénalisé dans les compétitions européennes. »

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    L’UEFA pourrait sanctionner Rice

    Les critiques virulentes de Rice pourraient désormais lui valoir des ennuis auprès de l'UEFA, qui adopte une position stricte face aux propos jugés préjudiciables aux arbitres. Selon certaines informations, l'instance dirigeante examinera le rapport de l'arbitre ainsi que les déclarations d'après-match de Rice afin de déterminer si des mesures disciplinaires s'imposent. La situation est particulièrement délicate compte tenu des antécédents disciplinaires de Rice, qui avait déjà été suspendu plus tôt dans sa carrière pour avoir critiqué des décisions arbitrales.

    Dans le même temps, Arsenal se concentre sur le match retour à l’Emirates Stadium, où le vainqueur décrochera son billet pour la finale de la Ligue des champions. Les Gunners comptent sur l’avantage du terrain après le match nul 1-1 à Madrid, mais la préparation de cette rencontre cruciale pourrait être perturbée si l’UEFA décide de sanctionner Rice.

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