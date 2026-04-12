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Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

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Vidéo : La Premier League s’embrase : Manchester City profite du cadeau d’Arsenal et humilie Chelsea

Chelsea vs Manchester City
Chelsea
Manchester City
Premier League
Angleterre

Une performance écrasante… Guardiola ne fait pas de quartier !

Manchester City a dominé Chelsea 3-0 ce dimanche soir à Stamford Bridge, lors de la 32^e journée de Premier League.

Grâce à ce succès, les Citizens totalisent désormais 64 points en 31 journées et reviennent à six longueurs d’Arsenal, leader avec 70 points en 32 matchs, relançant ainsi totalement la course au titre en Premier League.

Sous la conduite de son entraîneur Liam Rossiner, Chelsea stagne à la sixième place avec 48 points après 32 journées, confirmant des performances irrégulières depuis le début de la saison.

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Manchester City a aligné le onze suivant : Gianluigi Donnarumma, Abdulkadir Khosanov, Matheus Nunes, Marc Ghi, Nico Auréli, Rodri, Bernardo Silva, Jérémy Doku, Ryan Sharqi, Antoine Semenyo et Erling Haaland.

De son côté, Chelsea a aligné le onze suivant : « Robert Sánchez, Malo Justo, Wesley Fofana, Gorel Hato, Marc Cucurella, André Santos, Moisés Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto et João Pedro ».

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  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les occasions manquées

    Dès l’entame, Manchester City s’est installé dans le camp de Chelsea, multipliant les phases de possession et les incursions offensives. Les Citizens ont même obtenu un corner précoce, sans parvenir à inquiéter le but des Blues. La pression s’est ensuite accentuée, les visiteurs cherchant clairement à ouvrir le score.

    Cole Palmer a failli ouvrir le score après avoir reçu le ballon dans la surface de réparation et tiré avec puissance, mais son tir a heurté le poteau extérieur. 

    Les Blues ont ensuite créé un danger, João Pedro étant lancé en profondeur dans la surface, mais sa frappe a été repoussée par la défense et renvoyée en corner.

    Le jeune homme a retenté sa chance du droit, mais le ballon est tombé sans danger dans les gants du gardien, tandis que l’arbitre sanctionnait Estevao d’un carton jaune.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    But refusé

    Marc Cucurella a bien failli ouvrir le score contre Manchester City, mais l’arbitre a refusé son but pour position de hors-jeu. 

    Pedro Neto a également manqué une occasion en or après un tir puissant à ras de terre dans la surface, brillamment repoussé par le gardien.

    Les deux formations se sont ensuite disputé le contrôle du milieu de terrain, occasionnant plusieurs tentatives sans succès, dont une frappe puissante d’Antoine Semenyo qui a frôlé le poteau gauche.

    Dans le temps additionnel, André Santos a failli ouvrir le score d’une tête puissante, mais le ballon a frôlé la barre transversale avant de sortir. La première période s’est ainsi conclue sur un score nul et vierge.

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    Un double coup dur qui déstabilise les Blues

    Manchester City a entamé la seconde période avec intensité : bien lancé en profondeur, Erling Haaland a frappé immédiatement, mais sa tentative a été repoussée par la défense. 

    Peu après, Jeremy Doku réclamait un penalty après être tombé dans la surface, mais l’arbitre laissait le jeu se poursuivre.

    À la 51^e minute, Manchester City a finalement ouvert le score : Ryan Sherki a adressé un centre précis dans la surface, que Nico Orieli a transformé en but d’une tête puissante.

    Les Citizens n’ont pas tardé à doubler la mise : à la 57^e minute, Marc Ghee a récupéré le ballon dans la surface et l’a expédié avec puissance au fond des filets.

    Nico Auréli s’est ensuite blessé ; après l’intervention des soigneurs, il a cédé sa place à Yann Aït-Nouri.

    Les Blues ont failli réduire l’écart lorsque Cole Palmer a décoché une frappe puissante depuis l’intérieur de la surface, mais le ballon a heurté la défense et frôlé la barre transversale.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Doku inscrit le but de la victoire

    À la 68^e minute, Manchester City a inscrit son troisième but : Jérémy Doku a récupéré le ballon, s’est introduit dans la surface de réparation et a décoché une frappe puissante du gauche qui s’est logée à la droite du gardien Robert Sánchez.

    Dans la foulée, Liam Rosenior opère un double changement : Romeo Lavia et Alejandro Garnacho remplacent André Santos et Estevao, afin de redonner du tonus à leur équipe.

    Malgré la pression, Chelsea a continué de pousser : Marc Cucurella a tenté sa chance d’une frappe puissante des 20 mètres qui a frôlé le poteau, puis João Pedro a manqué le cadre de la tête.

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    Des changements opérés dans les dernières minutes et un message fort adressé au groupe

    Pep Guardiola a effectué trois changements : Ryan Sherki, Jérémy Doku et Bernardo Silva ont cédé leur place à Phil Foden, Sávio Moreira et Mateo Kovačić.

    À la 82^e minute, Rossinière a réagi en faisant entrer Dario Isogo et William Delap à la place de Moïse Caicedo et João Pedro, mais Chelsea n’a pas réussi à inverser la tendance et la rencontre s’est conclue par une victoire méritée de Manchester City sur le score de 3-0.

    Grâce à ce succès, Manchester City maintient la pression sur le leader et envoie un message clair à Arsenal : la course au titre reste ouverte.

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