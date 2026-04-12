Vidéo : La Premier League s’embrase : Manchester City profite du cadeau d’Arsenal et humilie Chelsea

Manchester City a dominé Chelsea 3-0 ce dimanche soir à Stamford Bridge, lors de la 32^e journée de Premier League.

Grâce à ce succès, les Citizens totalisent désormais 64 points en 31 journées et reviennent à six longueurs d’Arsenal, leader avec 70 points en 32 matchs, relançant ainsi totalement la course au titre en Premier League.

Sous la conduite de son entraîneur Liam Rossiner, Chelsea stagne à la sixième place avec 48 points après 32 journées, confirmant des performances irrégulières depuis le début de la saison.

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Manchester City a aligné le onze suivant : Gianluigi Donnarumma, Abdulkadir Khosanov, Matheus Nunes, Marc Ghi, Nico Auréli, Rodri, Bernardo Silva, Jérémy Doku, Ryan Sharqi, Antoine Semenyo et Erling Haaland.

De son côté, Chelsea a aligné le onze suivant : « Robert Sánchez, Malo Justo, Wesley Fofana, Gorel Hato, Marc Cucurella, André Santos, Moisés Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto et João Pedro ».

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