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VIDÉO : La Premier League a connu un nouveau carton rouge pour tirage de cheveux : Dan Ballard, de Sunderland, a été expulsé après intervention de la VAR
Polémique à Molineux
L’incident est survenu en tout début de première mi-temps à Molineux, alors que Ballard se trouvait en duel avec l’attaquant des Wolves, Tolu Arokodare. Au cours de l’action, le défenseur de Sunderland a semblé agripper une poignée des longues tresses de l’avant-centre, ce qui a conduit à l’interruption du match pour une consultation vidéo. Après avoir visionné les images sur l’écran situé au bord de la pelouse, l’arbitre Paul Tierney a estimé qu’il s’agissait d’un comportement violent et a brandi un carton rouge direct.
Malgré cette expulsion, Sunderland avait ouvert le score dès le début de la rencontre grâce à une tête de Nordi Mukiele. Contraints de jouer plus d’une heure à dix contre onze, les visiteurs ont finalement concédé l’égalisation à la 54^e minute, Santiago Bueno profitant de la situation pour battre le gardien noir et blanc.
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Des interrogations subsistent sur la cohérence de l’équipe.
Dominic Calvert-Lewin s'est de nouveau retrouvé au cœur d'une polémique arbitrale lors de la demi-finale de la FA Cup entre Leeds United et Chelsea, dimanche dernier à Wembley. L'attaquant semble avoir tiré les cheveux du défenseur des Blues, Marc Cucurella, mais il a échappé à toute sanction officielle malgré un long examen de la VAR. Cette décision a d’autant plus surpris qu’elle est intervenue quelques semaines seulement après l’expulsion de Lisandro Martinez pour un geste identique sur Calvert-Lewin, également arbitré par Tierney. Supporters et spécialistes s’interrogent donc sur le manque de cohérence dans ces décisions majeures.
La position intransigeante de la FA
La Fédération anglaise de football a clairement affiché sa position sur ce type spécifique de faute à la suite d’une série d’incidents survenus cette saison. Une commission disciplinaire officielle avait précédemment souligné que « dans l’intérêt général du football, le fait de « tirer les cheveux » ne devrait pas être toléré et devrait être découragé par des sanctions cohérentes ».
Cette ligne dure suscite toutefois l’ire de plusieurs entraîneurs de la division. Michael Carrick, le coach de Manchester United, a déjà fustigé ce type d’expulsions, jugeant notamment qu’un carton rouge pour un tirage de cheveux était « l’une des pires décisions » qu’il ait jamais vues. Les Black Cats devraient donc se passer de Ballard pendant trois matches, à moins qu’ils ne décident de faire appel.
L'incrédulité de Ballard
Ballard, visiblement sonné par la décision arbitrale, a d’abord contesté en restant sur la pelouse avant de regagner les vestiaires. Les supporters estiment que le défenseur, les yeux fixés sur le ballon, n’a fait que toucher accidentellement les cheveux d’Arokodare lors d’un duel physique pour la possession.