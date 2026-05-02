L’incident est survenu en tout début de première mi-temps à Molineux, alors que Ballard se trouvait en duel avec l’attaquant des Wolves, Tolu Arokodare. Au cours de l’action, le défenseur de Sunderland a semblé agripper une poignée des longues tresses de l’avant-centre, ce qui a conduit à l’interruption du match pour une consultation vidéo. Après avoir visionné les images sur l’écran situé au bord de la pelouse, l’arbitre Paul Tierney a estimé qu’il s’agissait d’un comportement violent et a brandi un carton rouge direct.

Malgré cette expulsion, Sunderland avait ouvert le score dès le début de la rencontre grâce à une tête de Nordi Mukiele. Contraints de jouer plus d’une heure à dix contre onze, les visiteurs ont finalement concédé l’égalisation à la 54^e minute, Santiago Bueno profitant de la situation pour battre le gardien noir et blanc.











