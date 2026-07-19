VIDÉO : La police est intervenue lors de l'interview d'après-match d'Harry Kane, après la rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde entre l'Angleterre et la France, alors qu'une altercation éclatait entre les médias dans la zone mixte

L'incident a éclaté alors que Kane s'exprimait dans la zone mixte, revenant sur une performance historique qui a permis à l'Angleterre d'obtenir son meilleur classement jamais enregistré à l'étranger. Tandis que le capitaine s'exprimait, la tension est montée d'un cran parmi les journalistes massés juste devant lui.

Un groupe de journalistes anglais aurait alors physiquement bloqué puis bousculé le reporter local afin de l’empêcher de filmer. La confrontation s’est rapidement intensifiée, perturbant l’interview et attirant l’attention des autres médias ainsi que du personnel de sécurité du tournoi. La situation a dégénéré au point que le reporter local a appelé à l’aide les représentants de la FIFA et les agents du département de police de Miami présents dans l’enceinte. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un agent pénétrant dans la zone surpeuplée avant d’escorter l’un des protagonistes à l’extérieur afin de rétablir l’ordre et de désamorcer la situation.