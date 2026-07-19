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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduit par

VIDÉO : La police est intervenue lors de l'interview d'après-match d'Harry Kane, après la rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde entre l'Angleterre et la France, alors qu'une altercation éclatait entre les médias dans la zone mixte

H. Kane
Angleterre
Coupe du monde

Le parcours de l'Angleterre en Coupe du monde s'est conclu en apothéose sur le terrain, mais les célébrations d'après-match ont été ternies par une violente altercation dans la zone mixte. Après la victoire palpitante des « Three Lions » 6-4 face à la France lors du match pour la médaille de bronze au Hard Rock Stadium de Miami, la police a dû intervenir pendant une conférence de presse avec le capitaine Harry Kane.

  • Le chaos a éclaté lors de l'interview de Kane.

    L'incident a éclaté alors que Kane s'exprimait dans la zone mixte, revenant sur une performance historique qui a permis à l'Angleterre d'obtenir son meilleur classement jamais enregistré à l'étranger. Tandis que le capitaine s'exprimait, la tension est montée d'un cran parmi les journalistes massés juste devant lui.

    Un groupe de journalistes anglais aurait alors physiquement bloqué puis bousculé le reporter local afin de l’empêcher de filmer. La confrontation s’est rapidement intensifiée, perturbant l’interview et attirant l’attention des autres médias ainsi que du personnel de sécurité du tournoi. La situation a dégénéré au point que le reporter local a appelé à l’aide les représentants de la FIFA et les agents du département de police de Miami présents dans l’enceinte. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un agent pénétrant dans la zone surpeuplée avant d’escorter l’un des protagonistes à l’extérieur afin de rétablir l’ordre et de désamorcer la situation.

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  • Kane revient sur cette médaille de bronze historique

    Malgré les distractions qui ont entouré son interview, le capitaine de l’Angleterre a exprimé une immense fierté face aux exploits de son équipe tout au long de la compétition. Revenant sur la victoire 6-4 face aux Bleus, Kane a souligné l’importance de ce résultat dans l’histoire du football national.

    Il a déclaré : « Je suis vraiment fier. C'est notre meilleur classement depuis 60 ans et notre meilleur résultat jamais obtenu à l'étranger. Terminer le tournoi avec une médaille, c'est le moins que nous méritions après tous les efforts que nous avons fournis. »

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    Soutien à Thomas Tuchel

    Outre le compte rendu du match, Kane a été interrogé sur l’impact de l’entraîneur Thomas Tuchel, cible de critiques émanant de plusieurs personnalités politiques et publiques. Le capitaine a aussitôt défendu la prestation de son coach lors de son premier tournoi, rappelant la courbe d’apprentissage propre à la gestion d’une sélection nationale.

    « Il a été incroyable du point de vue des joueurs. C'était son premier tournoi et il en tirera des leçons », a déclaré le capitaine avec fermeté.