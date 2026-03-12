Goal.com
VIDÉO : La caméra filme la réaction stupéfaite de Jude Bellingham après le triplé de Federico Valverde lors de la victoire du Real Madrid contre Manchester City

Jude Bellingham a été filmé, complètement abasourdi, alors que Federico Valverde démantelait Manchester City avec un triplé clinique. L'international anglais, qui regardait le match depuis les tribunes en raison d'une blessure, n'a pas pu cacher son étonnement face à la performance magistrale de l'Uruguayen en Ligue des champions.

  • La magistrale performance de Valverde stupéfie Manchester City

    Le Real Madrid a réalisé une superbe performance européenne mercredi soir, écrasant Manchester City 3-0 au Santiago Bernabeu. Malgré l'absence de joueurs clés tels que Kylian Mbappé et Bellingham, blessés, l'équipe d'Álvaro Arbeloa a pris une avance confortable avant la mi-temps.

    C'était la soirée de Federico Valverde. Le milieu de terrain de 27 ans a ouvert le score en convertissant une longue passe de Thibaut Courtois, avant de doubler l'avance sept minutes plus tard. Il a ensuite inscrit son troisième but du match trois minutes avant la mi-temps, assurant ainsi aux Merengues une avance de trois buts à la mi-temps.

    Pendant la pause, Bellingham a été vu en train de regarder le but sur un grand écran depuis son siège dans les tribunes. Le milieu de terrain anglais semblait complètement sous le choc, la bouche grande ouverte, alors qu'il revoyait le but. Bellingham n'était pas le seul à réagir avec enthousiasme après le triplé de Valverde : Mbappé, qui regardait également depuis les tribunes, a lui aussi manifesté son enthousiasme.

  • Regardez les clips

  • L'état actuel de Mbappé et Bellingham

    Bellingham se remet actuellement d'une blessure aux ischio-jambiers et devrait faire son retour lors du match retour à l'Etihad Stadium la semaine prochaine. Mbappé s'efforce également de se remettre à temps pour ce match en raison d'un problème au genou. Les deux stars du Real Madrid ont suivi une série de programmes de rééducation, notamment à l'étranger. En début de semaine, le joueur français aurait repris l'entraînement. Il n'a toutefois pas participé à une séance complète avec le groupe principal, se contentant de courir avec le préparateur physique Sébastien Devillaz.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Un énorme avantage avant le match retour

    Cette victoire éclatante est certainement un atout précieux pour les Merengues avant le match retour à l'Etihad Stadium la semaine prochaine. Cependant, avant de s'envoler pour Manchester, les hommes d'Arbeloa recevront d'abord Elche en Liga. Madrid occupe actuellement la deuxième place du classement de l'élite espagnole avec 63 points en 27 matches, à quatre points du leader Barcelone. Par ailleurs, Mbappé et Bellingham devraient rester sur la touche pour le match contre Elche, car ils poursuivent leur convalescence après leurs blessures.

