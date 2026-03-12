VIDÉO : La caméra filme la réaction stupéfaite de Jude Bellingham après le triplé de Federico Valverde lors de la victoire du Real Madrid contre Manchester City

Le Real Madrid a réalisé une superbe performance européenne mercredi soir, écrasant Manchester City 3-0 au Santiago Bernabeu. Malgré l'absence de joueurs clés tels que Kylian Mbappé et Bellingham, blessés, l'équipe d'Álvaro Arbeloa a pris une avance confortable avant la mi-temps.

C'était la soirée de Federico Valverde. Le milieu de terrain de 27 ans a ouvert le score en convertissant une longue passe de Thibaut Courtois, avant de doubler l'avance sept minutes plus tard. Il a ensuite inscrit son troisième but du match trois minutes avant la mi-temps, assurant ainsi aux Merengues une avance de trois buts à la mi-temps.

Pendant la pause, Bellingham a été vu en train de regarder le but sur un grand écran depuis son siège dans les tribunes. Le milieu de terrain anglais semblait complètement sous le choc, la bouche grande ouverte, alors qu'il revoyait le but. Bellingham n'était pas le seul à réagir avec enthousiasme après le triplé de Valverde : Mbappé, qui regardait également depuis les tribunes, a lui aussi manifesté son enthousiasme.