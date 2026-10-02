Ce match nul a conféré à la rencontre un caractère historique particulier pour Zinédine Zidane, pour qui il s'agissait de la première confrontation face à l'Italie depuis la finale de la Coupe du monde 2006, lorsque les deux sélections s'étaient affrontées à Berlin dans un match qui s'était soldé par un nul 1-1 avant que la "Squadra Azzurra" ne décroche le titre aux tirs au but.
Ce match avait été l'une des soirées les plus cruelles de la carrière de joueur de Zidane, après son expulsion lors des prolongations à la suite de son geste d'agression envers le défenseur italien Marco Materazzi, le poussant à quitter la pelouse lors de son dernier match sous le maillot de l'équipe de France.
Près de vingt ans plus tard, l'Italie est revenue imposer sa présence face à Zidane, mais sous une forme différente cette fois, en privant la France de célébrer une victoire et en se contentant du match nul, gâchant ainsi une partie de la soirée particulière qu'attendait Zidane face à la sélection associée à l'un des moments les plus controversés de sa carrière de joueur.
Ainsi, la confrontation s'est achevée sans vainqueur, mais l'Italie en est sortie avec un point précieux, tandis que la soirée de Zidane est restée une fois de plus liée à la "Squadra Azzurra", dans un tableau qui a ravivé les souvenirs de la finale de Berlin, même si les détails diffèrent cette fois d'un stade à l'autre et entre le Zidane joueur et le Zidane qui vit l'expérience depuis une position différente.