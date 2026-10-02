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Vidéo : l'Italie gâche à nouveau la soirée de Zidane avec la France, 20 ans après !

France vs Italie
France
Italie
UEFA Nations League A
Z. Zidane
France
Italie

Les Bleus trébuchent dans leur antre

Le choc entre la France et l'Italie, qui s'est tenu ce vendredi soir, a baissé le rideau sur un match nul positif 1-1, dans le cadre des rencontres de la troisième journée de la Ligue des nations de l'UEFA, lors d'une partie qui a revêtu un caractère particulier en raison du retour de Zinédine Zidane face à la sélection italienne, mais cette fois depuis l'extérieur du terrain.

La sélection française a porté son total à 7 points, poursuivant sa domination en tête du classement du groupe 1, tandis que la sélection italienne a atteint 4 points à la troisième place, après que la Squadra Azzurra a réussi à revenir dans le match et à arracher le nul après avoir été menée d'un but.

  • Oliseh ouvre le score, l'Italie réplique rapidement

    Après une première mi-temps qui s'est achevée sur un score vierge, Michael Olise a réussi à donner l'avantage à l'équipe de France à la 55e minute, mettant les hôtes dans une meilleure posture, au milieu des tentatives incessantes de la France pour exploiter sa domination et se créer davantage d'occasions.

    Mais l'avantage français n'a pas duré longtemps, puisque Alessandro Bastoni est parvenu à ramener l'Italie dans le match à la 68e minute, après avoir récupéré le ballon de superbe manière avant de progresser et de l'expédier au fond des filets, remettant la confrontation à son point de départ.

    Le but de Bastoni a relancé la rencontre, les deux équipes échangeant alors les tentatives offensives, chacune cherchant un second but qui lui offrirait les trois points, au milieu d'un éclat manifeste des deux gardiens dans les moments décisifs.


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    Donnarumma et Maignan brillent, les occasions s'enchaînent

    L'équipe de France a bien failli reprendre l'avantage à plus d'une reprise, et les tentatives les plus dangereuses sont venues d'Ousmane Dembélé, qui a été tout près de faire trembler les filets de Donnarumma, mais le gardien italien s'est illustré et a privé les locaux d'un deuxième but.

    Le danger français ne s'est pas limité à Dembélé, puisque Doué a décoché une frappe puissante qui a bien failli donner l'avantage à l'équipe de France, mais Donnarumma s'est de nouveau distingué et a repoussé la tentative, préservant les espoirs de l'Italie d'arracher un résultat positif.

    De l'autre côté, Moise Kean a bien failli inscrire un deuxième but pour l'Italie, mais Maignan est intervenu au bon moment et a réalisé un arrêt remarquable, empêchant la Nazionale de renverser le score, avant que le match ne se termine sur un nul.

    À lire aussi : le fils d'une légende du Maroc refuse les Lions pour la France

  • L'Italie gâche la soirée de Zidane et les souvenirs de 2006 ressurgissent

    Ce match nul a conféré à la rencontre un caractère historique particulier pour Zinédine Zidane, pour qui il s'agissait de la première confrontation face à l'Italie depuis la finale de la Coupe du monde 2006, lorsque les deux sélections s'étaient affrontées à Berlin dans un match qui s'était soldé par un nul 1-1 avant que la "Squadra Azzurra" ne décroche le titre aux tirs au but.

    Ce match avait été l'une des soirées les plus cruelles de la carrière de joueur de Zidane, après son expulsion lors des prolongations à la suite de son geste d'agression envers le défenseur italien Marco Materazzi, le poussant à quitter la pelouse lors de son dernier match sous le maillot de l'équipe de France.

    Près de vingt ans plus tard, l'Italie est revenue imposer sa présence face à Zidane, mais sous une forme différente cette fois, en privant la France de célébrer une victoire et en se contentant du match nul, gâchant ainsi une partie de la soirée particulière qu'attendait Zidane face à la sélection associée à l'un des moments les plus controversés de sa carrière de joueur.

    Ainsi, la confrontation s'est achevée sans vainqueur, mais l'Italie en est sortie avec un point précieux, tandis que la soirée de Zidane est restée une fois de plus liée à la "Squadra Azzurra", dans un tableau qui a ravivé les souvenirs de la finale de Berlin, même si les détails diffèrent cette fois d'un stade à l'autre et entre le Zidane joueur et le Zidane qui vit l'expérience depuis une position différente.

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