Le choc entre la France et l'Italie, qui s'est tenu ce vendredi soir, a baissé le rideau sur un match nul positif 1-1, dans le cadre des rencontres de la troisième journée de la Ligue des nations de l'UEFA, lors d'une partie qui a revêtu un caractère particulier en raison du retour de Zinédine Zidane face à la sélection italienne, mais cette fois depuis l'extérieur du terrain.

La sélection française a porté son total à 7 points, poursuivant sa domination en tête du classement du groupe 1, tandis que la sélection italienne a atteint 4 points à la troisième place, après que la Squadra Azzurra a réussi à revenir dans le match et à arracher le nul après avoir été menée d'un but.