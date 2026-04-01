VIDÉO : L'icône du tennis Novak Djokovic aperçu en train de faire la fête dans la foule alors que l'Italie s'incline face à la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages de la Coupe du monde

Sur le terrain, les espoirs de l'Italie d'éviter un nouveau désastre international ont bien commencé lorsque Moise Kean a ouvert le score après seulement 15 minutes. Cependant, les visiteurs ont subi un coup dur lorsque Alessandro Bastoni a reçu un carton rouge à la 41e minute. Le vent a tourné en fin de match lorsque Haris Tabakovic a inscrit le but égalisateur à la 79e minute, contraignant les deux équipes à une prolongation éprouvante au cours de laquelle aucune des deux n'a réussi à faire la différence. La tension a atteint son paroxysme lors de la séance de tirs au but, où l'Italie a complètement perdu son sang-froid. La Bosnie-Herzégovine a converti quatre de ses tentatives, tandis que les Azzurri n'ont réussi qu'un seul tir. Ce résultat signifie que l'Italie manquera sa troisième Coupe du monde consécutive, un échec sans précédent pour une nation de cette envergure footballistique.

Le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a dû ramasser les morceaux d'un vestiaire en ruines, présentant des excuses sincères aux supporters après le coup de sifflet final. « Je m'excuse personnellement de ne pas avoir réussi, mais ces garçons ont tout donné », a-t-il déclaré. « Ces garçons ne méritaient pas cela, pour leurs efforts, leur amour et leur détermination. »