Djokovic a fait une apparition très remarquée au stade Bilino Polje, attirant toute l'attention du public local lors de cette rencontre décisive. La star serbe du tennis, qui a souvent affiché sa passion pour le football et son attachement à la région des Balkans, a été filmée en train de faire la fête aux côtés des supporters locaux. Alors que la Bosnie-Herzégovine s'imposait 4-1 aux tirs au but face à l'Italie, des images ont montré Djokovic souriant largement, applaudissant et échangeant des accolades avec les personnes qui l'entouraient dans les tribunes.
Traduit par
VIDÉO : L'icône du tennis Novak Djokovic aperçu en train de faire la fête dans la foule alors que l'Italie s'incline face à la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages de la Coupe du monde
Djokovic occupe le devant de la scène à Zenica
Regardez la vidéo
Les Azzurri s'effondrent lors de la séance de tirs au but
Sur le terrain, les espoirs de l'Italie d'éviter un nouveau désastre international ont bien commencé lorsque Moise Kean a ouvert le score après seulement 15 minutes. Cependant, les visiteurs ont subi un coup dur lorsque Alessandro Bastoni a reçu un carton rouge à la 41e minute. Le vent a tourné en fin de match lorsque Haris Tabakovic a inscrit le but égalisateur à la 79e minute, contraignant les deux équipes à une prolongation éprouvante au cours de laquelle aucune des deux n'a réussi à faire la différence. La tension a atteint son paroxysme lors de la séance de tirs au but, où l'Italie a complètement perdu son sang-froid. La Bosnie-Herzégovine a converti quatre de ses tentatives, tandis que les Azzurri n'ont réussi qu'un seul tir. Ce résultat signifie que l'Italie manquera sa troisième Coupe du monde consécutive, un échec sans précédent pour une nation de cette envergure footballistique.
Le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a dû ramasser les morceaux d'un vestiaire en ruines, présentant des excuses sincères aux supporters après le coup de sifflet final. « Je m'excuse personnellement de ne pas avoir réussi, mais ces garçons ont tout donné », a-t-il déclaré. « Ces garçons ne méritaient pas cela, pour leurs efforts, leur amour et leur détermination. »
- Getty Images Sport
Une soirée de fête pour la Bosnie
Alors que l'Italie est en deuil, la Bosnie-Herzégovine se prépare à une fête historique. En décrochant sa place pour le tournoi de 2026, l'équipe nationale a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les grandes puissances traditionnelles de l'Europe. La présence de Djokovic dans le stade a porté chance à l'équipe locale, qui a pris de l'assurance au fil du match. Cette victoire assure une deuxième participation à la Coupe du monde pour le pays, dont la seule qualification précédente remontait au tournoi de 2014 au Brésil. Les Dragons peuvent désormais se réjouir de disputer le Groupe B cet été, où ils affronteront le Canada, le Qatar et la Suisse lors de la phase préliminaire.