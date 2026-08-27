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Muhammad Zaki

Traduit par

VIDÉO : L’ex-tête brûlée d’Arsenal Matteo Guendouzi déclenche une bagarre générale alors qu’un membre du staff de l’OL tente un incroyable coup de pied sauté après la victoire de Fenerbahçe en barrage de la Ligue des champions

M. Guendouzi
Fenerbahce
Lyon
Lyon vs Fenerbahce
Champions League Qualification
Arsenal
Ligue des Champions

Matteo Guendouzi s’est retrouvé au centre d’une violente bagarre après le match, à la suite de la victoire cruciale de Fenerbahce face à Lyon en barrage de la Ligue des champions. L’ancien milieu d’Arsenal a provoqué à plusieurs reprises le public français, finissant par déclencher une choquante altercation physique avec un membre furieux du staff de Lyon près du tunnel.

  • Le chaos éclate au Groupama Stadium

    Fenerbahçe a assuré son retour dans la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis la campagne 2008-09 grâce à une victoire 2-1 à l’extérieur contre Lyon. Cependant, le succès 3-2 au score cumulé du club turc a été totalement éclipsé par des scènes de violence au coup de sifflet final. Guendouzi, copieusement sifflé en raison de son passé chez le grand rival de Lyon, Marseille, a provoqué les supporters locaux tout au long de la soirée.

    La tension est montée d’un cran lorsque le joueur de 27 ans a poursuivi ses provocations en se dirigeant vers le tunnel. Des images ont montré Antonio Ferreira, identifié par L'Equipe comme un entraîneur des gardiens de Lyon, surgir et asséner un coup de pied sauté au milieu de terrain français.

    Cette attaque choquante a déclenché une énorme mêlée entre les deux camps. Joueurs et membres du staff se sont précipités dans la bagarre, des coups de poing ayant apparemment été portés en direction de Ferreira alors qu’il était plaqué contre un mur. Le personnel de sécurité a rapidement été contraint d’intervenir pour séparer les deux factions.


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    Sans surprise, ses liens profonds avec Marseille lui ont assuré un accueil hostile à Lyon, point culminant lorsqu’il a crié agressivement « Allez l’OM » dans une caméra de télévision après le coup de sifflet final.

    Ses coéquipiers à Fenerbahce ont dû l’éloigner de force du terrain alors que la situation dégénérait. Ces affrontements sordides sont désormais très susceptibles d’entraîner de lourdes sanctions disciplinaires de l’UEFA pour les deux clubs.

  • Guendouzi s’en prend aux supporters « irrespectueux » tandis que Tolisso appelle à l’humilité

    Guendouzi a défendu ses gestes provocateurs en affirmant qu’il réagissait à de graves insultes venues des tribunes. L’ancien joueur d’Arsenal a révélé qu’il s’était senti irrespecté par le public local, qui aurait visé sa famille avec des insultes tout au long du match. « Si on ne peut pas célébrer comme on le veut après, je trouve ça décevant », a-t-il expliqué aux journalistes, via BBC.

    L’entraîneur principal de Fenerbahçe, Ismail Kartal, a apporté son plein soutien à son milieu de terrain au tempérament bouillant après ces scènes regrettables. « En tant qu’équipe, nous avons tous fait bloc pour soutenir Guendouzi », a indiqué Kartal lors de sa conférence de presse d’après-match. « Un soutien lui a été apporté. C’est cela, l’esprit d’équipe. »

    À l’inverse, le milieu de terrain lyonnais Corentin Tolisso a vivement condamné le comportement de Guendouzi. Le Français a insisté sur le fait que la vedette de Fenerbahçe avait dépassé les bornes avec ses célébrations incendiaires. « Il faut rester humble dans la victoire, aller fêter ça avec son équipe dans le vestiaire », a déclaré Tolisso. « Bravo, félicitations à eux, mais il n’y a pas vraiment besoin de faire ça. »

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  • FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-CHAMPIONS LEAGUE-OLYMPIQUE LYONNAIS-OAFP

    Dans l’attente du tirage au sort de la Ligue des champions

    Fenerbahçe attend désormais avec impatience le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions de jeudi à Monaco, où le club figure dans le chapeau 3. Le géant turc peut se réjouir de se mesurer une nouvelle fois à l’élite européenne.

    De son côté, Lyon devra se contenter de la Ligue Europa après sa désillusion en barrages. Les deux clubs attendront toutefois avec nervosité d’éventuelles sanctions de la part de l’instance dirigeante du football européen après les violences scandaleuses survenues après le match.