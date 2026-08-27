Fenerbahçe a assuré son retour dans la phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis la campagne 2008-09 grâce à une victoire 2-1 à l’extérieur contre Lyon. Cependant, le succès 3-2 au score cumulé du club turc a été totalement éclipsé par des scènes de violence au coup de sifflet final. Guendouzi, copieusement sifflé en raison de son passé chez le grand rival de Lyon, Marseille, a provoqué les supporters locaux tout au long de la soirée.

La tension est montée d’un cran lorsque le joueur de 27 ans a poursuivi ses provocations en se dirigeant vers le tunnel. Des images ont montré Antonio Ferreira, identifié par L'Equipe comme un entraîneur des gardiens de Lyon, surgir et asséner un coup de pied sauté au milieu de terrain français.

Cette attaque choquante a déclenché une énorme mêlée entre les deux camps. Joueurs et membres du staff se sont précipités dans la bagarre, des coups de poing ayant apparemment été portés en direction de Ferreira alors qu’il était plaqué contre un mur. Le personnel de sécurité a rapidement été contraint d’intervenir pour séparer les deux factions.



