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VIDÉO : L’envahisseur de terrain le plus improbable ? Le moment hilarant où un écureuil interrompt le jeu alors que le FC Cincinnati et le Charlotte FC se partagent un thriller à six buts
Un envahisseur du terrain interrompt la rencontre
Le jeu a été temporairement interrompu à la 35e minute lorsqu’un écureuil a surgi sur la pelouse et l’a traversée en courant. La brève apparition du rongeur a déclenché des acclamations et des rires dans tout le stade, tandis que les employés du stade se précipitaient pour l’attraper. Le match a repris après une interruption de trois minutes, une fois l’animal évacué du terrain en toute sécurité.
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D’improbables envahisseurs volent la vedette
Cette interruption insolite s’ajoute à une liste grandissante d’envahissements de terrain en MLS, après les frasques virales de « Raccinho », le raton laveur à Philadelphie il y a deux ans. Ce thriller à six buts laisse Charlotte à égalité de points avec les New England Revolution, quatrièmes de la Conférence Est. Pour les visiteurs, voir leur avance s’envoler au plus profond du temps additionnel a été un coup très dur, après avoir laissé échapper une victoire cruciale à l’extérieur.
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Le point final du road trip approche
Charlotte doit rapidement se montrer plus solide défensivement avant le dernier match de son déplacement de trois rencontres. Charlotte FC se déplace pour affronter le D.C. United à l’Audi Field le samedi 19 septembre, avec l’objectif de consolider sa place dans le top 4. De son côté, Cincinnati cherchera à s’appuyer sur la résilience affichée pour revenir au score et arracher un point à domicile.
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