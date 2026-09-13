VIDÉO : L’envahisseur de terrain le plus improbable ? Le moment hilarant où un écureuil interrompt le jeu alors que le FC Cincinnati et le Charlotte FC se partagent un thriller à six buts

Cette interruption insolite s’ajoute à une liste grandissante d’envahissements de terrain en MLS, après les frasques virales de « Raccinho », le raton laveur à Philadelphie il y a deux ans. Ce thriller à six buts laisse Charlotte à égalité de points avec les New England Revolution, quatrièmes de la Conférence Est. Pour les visiteurs, voir leur avance s’envoler au plus profond du temps additionnel a été un coup très dur, après avoir laissé échapper une victoire cruciale à l’extérieur.