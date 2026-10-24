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Vidéo : « L'éléphant sur l'arbre » : Arsenal profite du faux pas de City et lui dispute la première place de la Premier League

Match report
Arsenal vs Everton
Arsenal
Everton
Premier League
Angleterre

Arsenal a décroché une victoire méritée face à son hôte Everton sur le score de 2-0, ce samedi, dans le cadre de la huitième journée de Premier League anglaise, profitant de la défaite de Manchester City contre Aston Villa.

Arsenal a entamé la rencontre avec un pressing offensif intense à l'Emirates Stadium et a réussi à ouvrir le score tôt, à la septième minute, lorsqu'un corner a semé la confusion dans la surface de réparation d'Everton, après que le gardien Jordan Pickford a mal géré le ballon, avant que celui-ci ne parvienne à Ezri Konsa, qui l'a expédié avec force au fond des filets, inscrivant ainsi son premier but sous le maillot d'Arsenal.



Ce but est venu mettre un terme à une série de 13 matchs, toutes compétitions confondues, sans qu'Arsenal ne marque sur coup de pied arrêté, hormis sur penalty. Il a également mis fin au jeûne d'Everton en matière de buts encaissés sur corner cette saison.

Everton a tenté de réagir rapidement, et James Garner a menacé la cage de David Raya d'une frappe qui a contraint ce dernier à intervenir, avant que Vitaliy Mykolenko n'envoie un centre qui a failli troubler la défense des locaux.

Mais Arsenal a maintenu la pression, profitant des mouvements d'Eberechi Eze, Martin Ødegaard et Noni Madueke. À la 17e minute, Everton s'est rapproché de l'égalisation lorsque Tyler Dibling a récupéré le ballon sur le côté gauche et a débordé Ben White avant de frapper, mais le défenseur d'Arsenal est intervenu et a transformé la tentative en corner.

Une minute plus tard, les locaux ont failli payer le prix d'une confusion défensive, lorsque Raya n'a pu gérer un corner d'Everton, mais Gabriel Magalhães a dégagé le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne de but.

Arsenal a poursuivi ses tentatives pour creuser son avance, et Eze a frappé à la 24e minute un ballon qui est passé tout près du poteau, avant que Madueke ne gâche une autre occasion quatre minutes plus tard, à la suite d'une frappe qui a longé le cadre.

Pickford a également repoussé une tentative de Declan Rice à la 35e minute, tandis que la défense d'Everton a écarté une frappe de Mikel Merino cinq minutes après, avant que Madueke n'envoie un autre ballon qui est passé à proximité du poteau.

Avant la fin de la première période, Everton a obtenu une occasion précieuse d'égaliser à la 44e minute, après que Ben White s'est trompé en remettant le ballon à Raya, laissant Thierno Barry seul face au gardien, mais ce dernier a sauvé sa cage par un arrêt rapide.

Arsenal a répliqué par une tentative de tête de Merino sur un coup de pied arrêté tiré par Rice, mais le ballon est passé au-dessus de la barre transversale.

La première période s'est achevée sur une avance d'Arsenal 1-0, malgré ses nombreuses occasions offensives, puisqu'il a tiré 13 fois sans en cadrer que deux, tandis qu'Everton a failli profiter de certaines bévues défensives pour égaliser.

Vidéo : l'arme d'Arsenal revient à la vie après 13 matchs

  • Dès le début de la seconde période, Arsenal a poursuivi sa pression. Eze a tenté de menacer les buts à la 50e minute, mais sa frappe s'est transformée en corner. Deux minutes plus tard, Ødegaard a décoché une frappe de l'extérieur de la surface, repoussée par Pickford, tandis qu'Everton maintenait ses tentatives de revenir dans la rencontre, sans parvenir à construire suffisamment d'attaques pour menacer en permanence les buts de Raya.

    Arsenal a connu un moment d'inquiétude à la 56e minute, lorsque Gabriel est tombé en tentant de gérer un centre, avant de se relever et de se diriger vers le bord du terrain pour recevoir des soins.

    Le défenseur brésilien a continué à jouer, malgré des signes de gêne, tandis que son coéquipier Myles Lewis-Skelly a écopé d'un carton jaune à la 58e minute après une faute sur Brennan Johnson.

    À la 66e minute, James Garner a reçu un carton jaune à la suite d'un tacle appuyé, avant qu'Arsenal ne porte un nouveau coup aux espoirs d'Everton deux minutes plus tard : Ben White a adressé un centre précis depuis le côté droit, repris de la tête par Gabriel au second poteau pour le loger au fond des filets, inscrivant ainsi le deuxième but lors de son 200e match en Premier League.



    Mikel Arteta a procédé à plusieurs changements après ce but, en faisant entrer Bruno Guimarães à la place de Merino, Riccardo Calafiori à la place de Lewis-Skelly et Kai Havertz à la place de Viktor Gyökeres.

    De son côté, David Moyes a lancé Tyler Dibling à la place de Johnson, puis a remplacé Mykolenko, blessé, par Harrison Hakney.

    Everton a tenté de réduire l'écart dans les dernières minutes, mais Gabriel a contré une tentative de Barry à la 78e minute, avant que James Tarkowski ne reçoive un carton jaune après un tacle en retard sur Havertz.

    À la 83e minute, Kiernan Dewsbury-Hall a gâché une occasion de la tête qui est passée à côté du poteau, tandis que Raya a repoussé une tentative de Hakney à la 89e minute.

    Avec huit minutes de temps additionnel, Arsenal a préservé son avance jusqu'au coup de sifflet final pour récolter trois points importants dans la course en tête, portant son total à 21 points et égalant le total de Manchester City, leader, après la défaite de ce dernier face à Aston Villa 2-1.

    Un séisme au-delà de la relégation : Manchester City face à une menace sans précédent

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