Arsenal a décroché une victoire méritée face à son hôte Everton sur le score de 2-0, ce samedi, dans le cadre de la huitième journée de Premier League anglaise, profitant de la défaite de Manchester City contre Aston Villa.

Arsenal a entamé la rencontre avec un pressing offensif intense à l'Emirates Stadium et a réussi à ouvrir le score tôt, à la septième minute, lorsqu'un corner a semé la confusion dans la surface de réparation d'Everton, après que le gardien Jordan Pickford a mal géré le ballon, avant que celui-ci ne parvienne à Ezri Konsa, qui l'a expédié avec force au fond des filets, inscrivant ainsi son premier but sous le maillot d'Arsenal.









Ce but est venu mettre un terme à une série de 13 matchs, toutes compétitions confondues, sans qu'Arsenal ne marque sur coup de pied arrêté, hormis sur penalty. Il a également mis fin au jeûne d'Everton en matière de buts encaissés sur corner cette saison.

Everton a tenté de réagir rapidement, et James Garner a menacé la cage de David Raya d'une frappe qui a contraint ce dernier à intervenir, avant que Vitaliy Mykolenko n'envoie un centre qui a failli troubler la défense des locaux.

Mais Arsenal a maintenu la pression, profitant des mouvements d'Eberechi Eze, Martin Ødegaard et Noni Madueke. À la 17e minute, Everton s'est rapproché de l'égalisation lorsque Tyler Dibling a récupéré le ballon sur le côté gauche et a débordé Ben White avant de frapper, mais le défenseur d'Arsenal est intervenu et a transformé la tentative en corner.

Une minute plus tard, les locaux ont failli payer le prix d'une confusion défensive, lorsque Raya n'a pu gérer un corner d'Everton, mais Gabriel Magalhães a dégagé le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne de but.

Arsenal a poursuivi ses tentatives pour creuser son avance, et Eze a frappé à la 24e minute un ballon qui est passé tout près du poteau, avant que Madueke ne gâche une autre occasion quatre minutes plus tard, à la suite d'une frappe qui a longé le cadre.

Pickford a également repoussé une tentative de Declan Rice à la 35e minute, tandis que la défense d'Everton a écarté une frappe de Mikel Merino cinq minutes après, avant que Madueke n'envoie un autre ballon qui est passé à proximité du poteau.

Avant la fin de la première période, Everton a obtenu une occasion précieuse d'égaliser à la 44e minute, après que Ben White s'est trompé en remettant le ballon à Raya, laissant Thierno Barry seul face au gardien, mais ce dernier a sauvé sa cage par un arrêt rapide.

Arsenal a répliqué par une tentative de tête de Merino sur un coup de pied arrêté tiré par Rice, mais le ballon est passé au-dessus de la barre transversale.

La première période s'est achevée sur une avance d'Arsenal 1-0, malgré ses nombreuses occasions offensives, puisqu'il a tiré 13 fois sans en cadrer que deux, tandis qu'Everton a failli profiter de certaines bévues défensives pour égaliser.