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Vidéo : l'Égypte sacrée championne d'Afrique du Nord des jeunes après le faux pas du Maroc

Match report
Égypte U20
Maroc U20
Égypte
Maroc
Algérie
Libye

L'Égypte et le Maroc en route pour la Coupe d'Afrique des nations 2027

L'équipe d'Égypte des jeunes a remporté le championnat d'Afrique du Nord qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans, après avoir battu l'Algérie par deux buts à zéro, lors de la dernière journée, profitant dans le même temps de la victoire de la Libye face au Maroc sur le score de 3-2.

La course aux billets de qualification est restée ouverte jusqu'à la dernière journée, l'Égypte, le Maroc et l'Algérie abordant les matchs décisifs avec des objectifs différents, avant que les résultats finaux ne déterminent le classement des sélections. L'Égypte s'est ainsi assuré la première place des éliminatoires avec 9 points, contre 7 points pour le Maroc et 4 pour l'Algérie, tandis que la Libye a décroché sa première victoire dans ces éliminatoires.

La prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans se tiendra au Ghana au mois de février prochain.

  • L'Égypte en tête : les jeunes Égyptiens sacrés champions d'Afrique du Nord

    L'Égypte a abordé son match face à l'Algérie avec l'objectif de valider sa qualification et de s'emparer de la première place, et elle a atteint son but en s'imposant sur le score de 2-0.

    Mahmoud Salah a ouvert le score pour l'Égypte à la 22e minute, offrant l'avantage aux locaux avant que la sélection égyptienne ne préserve son avance jusqu'à la fin de la première période.

    À la 81e minute, l'arbitre a refusé un but inscrit par Mohamed Raafat en raison d'un contact avec l'un des défenseurs algériens, ce qui a provoqué les protestations du sélectionneur de l'Égypte, Wael Riad, qui a été expulsé.

    Mais la sélection égyptienne n'a pas été affectée par cet épisode, et Anas Rochdi a réussi à ajouter le deuxième but à la 83e minute, scellant ainsi la victoire de l'Égypte et la première place des éliminatoires avec un total de 9 points.



  • Lors de la deuxième rencontre, dans le cadre du parcours de qualification pour la CAN des jeunes, la sélection libyenne a signé une victoire palpitante face à son homologue marocain sur le score de 3-2, sa seule victoire dans ces éliminatoires.

    La sélection marocaine avait pris l'initiative à la 18e minute grâce à une tête remarquable de Khalid Kasbi.



    Puis Moussa Al-Agouri a égalisé pour la sélection libyenne d'une tête bien ajustée à la 30e minute.



    Les Chevaliers de la Méditerranée ont pris l'avantage avec un deuxième but avant la fin de la première période, par l'intermédiaire d'Abderrahmane Makkari à la 36e minute sur un penalty.



    En seconde période, la Libye a creusé l'écart avec un troisième but par l'intermédiaire de Jaafar Tarek à la 67e minute.

    La sélection marocaine s'est révoltée durant le temps restant de la rencontre et a été proche de marquer à plusieurs reprises, n'était la malchance, avant de réduire l'écart à la 79e minute par une frappe puissante de Mouncef Mohamed.

    Le Maroc avait assuré sa qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans avant la dernière journée, après avoir battu l'Égypte 2-0 lors de la quatrième journée.


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