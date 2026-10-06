Vidéo : l'Égypte sacrée championne d'Afrique du Nord des jeunes après le faux pas du Maroc

L'équipe d'Égypte des jeunes a remporté le championnat d'Afrique du Nord qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans, après avoir battu l'Algérie par deux buts à zéro, lors de la dernière journée, profitant dans le même temps de la victoire de la Libye face au Maroc sur le score de 3-2.

La course aux billets de qualification est restée ouverte jusqu'à la dernière journée, l'Égypte, le Maroc et l'Algérie abordant les matchs décisifs avec des objectifs différents, avant que les résultats finaux ne déterminent le classement des sélections. L'Égypte s'est ainsi assuré la première place des éliminatoires avec 9 points, contre 7 points pour le Maroc et 4 pour l'Algérie, tandis que la Libye a décroché sa première victoire dans ces éliminatoires.

La prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans se tiendra au Ghana au mois de février prochain.