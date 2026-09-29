AFP
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VIDÉO : l’animation de Zinedine Zidane sur la ligne de touche après que Michael Olise a sauvé la France face à la Belgique
Zizou perd son sang-froid sur le bord du terrain
Zidane a prouvé que sa passion pour le jeu reste plus intense que jamais lors de la dernière sortie de la France en Ligue des nations de l’UEFA. Alors qu’Olise s’engageait dans un éblouissant raid en solitaire pour inscrire le but de la victoire à la 88e minute, le sélectionneur des Bleus a été vu en train de suivre frénétiquement les mouvements du joueur depuis sa zone technique. La célébration a pris une tournure comique lorsque le vainqueur de la Coupe du monde 1998 a frappé avec force un ballon qui se trouvait près du banc, évitant de peu une blessure qu’il se serait infligée lui-même dans le feu de l’action.
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Un moment d’émotion brute
Poussé uniquement par l’impulsion, Zidane a reconnu avec humour qu’il avait à peine reconnu sa propre réaction dans le feu de l’action. Contraint de frapper le ballon dans ce qu’il a admis avec légèreté être un geste quelque peu ridicule, il a finalement balayé cet éclat, nullement dérangé par sa perte momentanée de sang-froid face à un moment aussi spectaculaire.
Revenant sur cette explosion d’émotion inhabituelle, Zidane a admis avoir été totalement emporté par la qualité de l’action. « Je ne sais même pas ce que j’ai fait, en fait ! Ce qui est certain, c’est que j’ai accompagné l’action de Michael parce que je sentais qu’il commençait ses dribbles. Et il a réalisé une action exceptionnelle. Ensuite, j’ai vu le ballon, j’ai été obligé de le frapper, d’être un peu ridicule, mais ce n’est pas grave », a expliqué l’ancien entraîneur du Real Madrid.
- Getty Images Sport
La France prend le contrôle du groupe
Ce résultat place la France en position de force avant son choc très attendu contre l’Italie vendredi. Cette victoire en Belgique a également des conséquences importantes pour la position de la France en Ligue des nations. En s’imposant, les Bleus ont pris la tête de leur groupe avec six points, se plaçant dans une position favorable pour se qualifier pour les phases finales de la compétition. Dans le même temps, la sélection belge, dirigée par Mark van Bommel, a subi sa première défaite de la campagne et se retrouve désormais derrière la France et l’Italie dans la course aux premières places du classement.
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