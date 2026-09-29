Poussé uniquement par l’impulsion, Zidane a reconnu avec humour qu’il avait à peine reconnu sa propre réaction dans le feu de l’action. Contraint de frapper le ballon dans ce qu’il a admis avec légèreté être un geste quelque peu ridicule, il a finalement balayé cet éclat, nullement dérangé par sa perte momentanée de sang-froid face à un moment aussi spectaculaire.

Revenant sur cette explosion d’émotion inhabituelle, Zidane a admis avoir été totalement emporté par la qualité de l’action. « Je ne sais même pas ce que j’ai fait, en fait ! Ce qui est certain, c’est que j’ai accompagné l’action de Michael parce que je sentais qu’il commençait ses dribbles. Et il a réalisé une action exceptionnelle. Ensuite, j’ai vu le ballon, j’ai été obligé de le frapper, d’être un peu ridicule, mais ce n’est pas grave », a expliqué l’ancien entraîneur du Real Madrid.