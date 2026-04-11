L'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a ouvertement critiqué l'arbitrage après la rencontre, estimant que le tacle sur Mbappé méritait incontestablement un penalty.

« C’est un penalty ici comme sur la Lune, a-t-il lancé aux journalistes. Et ce n’est qu’un de plus. Encore un. C’est comme ça. Ni moi ni personne ne comprend. Le VAR intervient quand ça l’arrange, et quand ça ne l’arrange pas, il ne le fait pas. »

« Je l’ai déjà dit hier, et vous connaissez mon opinion. Ces événements le confirment. C’est une faute évidente. Kylian a été sanctionné pour une faute en première mi-temps qui était encore moins grave. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les arbitres. Avec celui-ci, à Majorque… C’est toujours la même histoire. »