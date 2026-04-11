Le Real Madrid a exprimé sa colère après un incident survenu en fin de match de Liga contre Gérone, impliquant Kylian Mbappé. À la 88^e minute, l’attaquant français a pénétré dans la surface de réparation avant de heurter Reis, défenseur prêté par Manchester City. Mbappé a été touché au visage par le bras et le coude tendus de l’arrière, ce qui l’a fait s’écrouler au sol. Le choc a laissé une coupure visible au-dessus de l’œil droit de l’attaquant, nécessitant des soins médicaux. Malgré les vives protestations des joueurs et des supporters madrilènes, l’arbitre Javier Alberola a laissé le jeu se poursuivre. Le VAR a examiné l’incident mais a choisi de ne pas intervenir, privant ainsi les locaux d’un penalty potentiel en fin de match. La rencontre s’est finalement terminée sur le score de 1-1.
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VIDÉO : Kylian Mbappé termine le visage en sang après avoir été sévèrement plaqué au sol par un joueur prêté par Manchester City, mais l’arbitre refuse de siffler penalty
Un incident de dernière minute suscite la polémique au Bernabéu
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Arbeloa exprime sa colère après les décisions de l'arbitre.
L'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a ouvertement critiqué l'arbitrage après la rencontre, estimant que le tacle sur Mbappé méritait incontestablement un penalty.
« C’est un penalty ici comme sur la Lune, a-t-il lancé aux journalistes. Et ce n’est qu’un de plus. Encore un. C’est comme ça. Ni moi ni personne ne comprend. Le VAR intervient quand ça l’arrange, et quand ça ne l’arrange pas, il ne le fait pas. »
« Je l’ai déjà dit hier, et vous connaissez mon opinion. Ces événements le confirment. C’est une faute évidente. Kylian a été sanctionné pour une faute en première mi-temps qui était encore moins grave. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les arbitres. Avec celui-ci, à Majorque… C’est toujours la même histoire. »
Et maintenant ?
Ce match nul laisse le Real Madrid à six points de Barcelone, leader de la Liga, qui possède en outre une rencontre en moins. Cet écart risque même de s’accroître d’ici la fin du week-end, accentuant la pression sur les Blancos dans la course au titre. Les Madrilènes doivent donc rapidement se remettre dans le bain avant leur quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Mercredi, ils se rendront à l’Allianz Arena avec pour mission de renverser le score (2-1) concédé à l’aller s’ils veulent maintenir intacts leurs espoirs européens.